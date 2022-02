Prva tekma alpskih smučark v najhitrejši disciplini po olimpijskih igrah v Pekingu se je začela z odstopom olimpijske prvakinje v superveleslalomu Švicarke Lare Gut-Behrami. Po vrsti so nato sledili neprepričljivi nastopi glavnih favoritinj.

Olimpijska prvakinja v smuku Corinne Sutter je z zaostankom 1,22 sekunde zasedla deseto mesto, vodilna v smukaškem seštevku Italijanka Sofia Goggia pa z 1,47 sekunde 12. mesto. Ko tudi tretji v smukaškem seštevku te sezone svetovnega pokala Ramoni Siebenhofer iz Avstrije ni uspela odločna vožnja, je postalo jasno, da bo to tekma presenečenj.

Priložnost je najbolje izkoristila Ledecka. Češka smučarka in deskarka je pokazala napadalno vožnjo od začetka do cilja in predvsem v drugi polovici prišla do odločilne razlike. V cilj je prismučala s časom 1:30,17 za svoje druge stopničke v tej sezoni. Pred tem je bila 22. januarja na smuku v Cortini d'Ampezzo tretja.

V cilju je prehitela Mowincklovo, ki je pred tem bila v vodstvu po nastopih glavnih favoritinj. Na tretjem mestu je s startno številko 19 pristala Hütterjeva, tik za zmagovalnim odrom pa s številko 30 Priska Nuffer iz Švice.

Za Ledecko je to sedma uvrstitev na zmagovalni oder v tekmovanjih alpskih smučark za svetovni pokal, od tega tretja v Crans Montani. Na tem prizorišču je bila v smuku lani druga, pred dvema sezonama pa je v kombinaciji osvojila tretje mesto.

V vodstvu smukaškega seštevka te sezone ostaja Goggia (422 točk) pred Sutterjevo (357) in Siebenhoferjevo (302).

Slovenke na današnji tekmi niso blestele, obe sta končali izven točk. Ilka Štuhec je zasedla 32. mesto z 2,79 sekunde zaostanka, Maruša Ferk Saoini pa je s 3,34 sekunde zaostanka pristala na 39. mestu.