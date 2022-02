»Naslednjo vlado, našo vlado, čakajo zahtevne naloge, ki jih ne bo mogla reševati z obljubami. Potrebovala bo najboljši načrt in odlično ekipo. Socialni demokrati imamo oboje: ekipo z načrtom,« je poudarila predsednica SD Tanja Fajon. Program, ki so ga snovali skoraj leto dni, njegove osnutke pa predstavili konec lanskega leta, nagovarja aktualne težave slovenske družbe. Na prvo mesto nujnega ukrepanja so postavili javno zdravstvo, kjer se bodo zavzemali, da bi imel vsak možnost dostopa do specialističnega pregleda v 30 dneh. Zdravstvu bi tudi namenili bistveno več proračunskih sredstev. Pomemben poudarek programa SD je na zelenih temah, s katerimi bi naslavljali podnebne spremembe in transformacijo gospodarstva v ogljično nevtralno za dvig dodane vrednosti. Na področju starejših bi zagotovili minimalno pokojnino 700 evrov, za mlade pa bi vzpodbudili gradnjo 10.000 najemnih stanovanj po sprejemljivih najemninah. Za ta načrt imajo, poudarjajo, konkretne izračune, zato ne dvomijo, da je izvedljiv. »To niso obljube, namesto tega imamo jasen načrt,« je poudarila Tanja Fajon. V košarici napovedi imajo še postopen prehod na 32-urni delavnik, brezplačno hrano za šolarje in brezplačen vrtec. Na konferenci so poudarili sposobnost socialne demokracije za vodenje strpne in dialoške politike, s pomočjo katere bi krepili zaupanje med socialnimi partnerji, civilno družbo, krepili enakost spolov in enakopravnost vseh državljanov. Med konkretnejšimi ukrepi lahko izpostavimo napoved Milana M. Cvikla, da bi Socialni demokrati obdavčili tudi premoženje slovenske Cerkve, Jernej Štromajer pa je zavrnil kritike, da bi naj bil njihov program prežet z neoliberalnimi idejami, ampak da so pripravili progresivni zeleni new deal, ki da je edina alternativa za zmago na volitvah.

Tanja Fajon je na zaključku konference opozorila na vojno v Ukrajini. Socialni demokrati da si bodo vselej in kjerkoli prizadevali za mir. »Vojaški spopad v Ukrajini kaže, kaj se zgodi, ko se načrtno spodkopavajo demokracija, pravna država in človekove pravice. In vzponu avtokratskega vodenja smo priča tudi v Sloveniji. Zastraševalna komunikacija, oženje medijske svobode, proizvodnja lažnih novic, vračanje v preteklost in vzorce konservativne družbe vodijo izključno v delitev naroda in v sovraštvo. In nočemo,« je dejala Tanja Fajon.