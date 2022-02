»Preprečili smo njihov načrt,« je v novem videonagovoru dejal Zelenski, ki je Moskvo obtožil, da ga je skušala vreči z oblasti in v Ukrajini vzpostaviti marionetno državo.

Dejal je, da so se Rusi Ukrajine lotili z raketami, droni, topništvom, oklepniki in zračnimi silami ter ciljali tudi stanovanjska območja. Lvov na zahodu in druga mesta v zahodnem in osrednjem delu države so bila tarča letalskih napadov, je še povedal. Ukrajinci so se po besedah Zelenskega proti ruskim vojakom borili v številnih mestih po državi, v Odesi na jugu, Harkovu na severovzhodu in prestolnici Kijev.

Menil je, da si Ukrajina zasluži pravico do članstva v Evropski uniji. Voditelje EU je pozval, naj to storijo. »To bi bil ključen dokaz podpore naši državi,« je povedal ukrajinski predsednik. O tem je v telefonskem pogovoru govoril tudi s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom.

Nemčijo in Madžarsko pa je pozval, naj podpreta izključitev Rusije iz mednarodnega sistema plačil Swift. »Večina članic EU že podpira izključitev Rusije iz Swifta. Upam, da se bosta Nemčija in Madžarska opogumili in bosta podprli to odločitev,« je še dejal ukrajinski predsednik.

Ob tem pa se je zahvalil tudi Rusom, ki na množičnih protestih nasprotujejo ruski invaziji na Ukrajino. Pozval jih je, naj nadaljujejo pritisk na Kremelj.