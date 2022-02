Po zakonu morajo banke v posojila v frankih, sklenjena med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010, vključiti valutno kapico ne glede na stanje kredita. Ta se aktivira, ko znesek preostanka kredita zaradi spremembe menjalnega tečaja za več kot 10 odstotkov odstopa od zneska preostanka kredita, izračunanega po tečaju na dan črpanja kredita, ali ko višina anuitete zaradi spremembe tečaja za več kot 10 odstotkov odstopa od vrednosti anuitete, izračunane po tečaju na dan črpanja kredita.

Banke morajo v 60 dneh za obstoječe, že odplačane ali spremenjene kreditne pogodbe v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo v frankih pripraviti ustrezno pogodbeno dokumentacijo o ureditvi medsebojnih razmerij, nov amortizacijski načrt in izračun preostanka dolga z upoštevanjem valutne kapice. Kreditojemalca ne smejo bremeniti s tem povezanimi stroški, dokumentacijo mu morajo vročiti v 75 dneh.

Če bo izračun pokazal, da so obveznosti iz pogodbe poplačane, bo morala banka v roku 30 dni posojilojemalcu vrniti morebitno preplačilo. Če je pri tem obveznosti plačeval tudi porok, bo poplačan prednostno. Če obveznosti iz kreditne pogodbe še niso poplačane, se bo pogodbeno razmerje nadaljevalo. Zakon določa tudi postopke v primeru, ko je pogodbo v frankih odpovedala banka ali ko je bila terjatev iz kreditne pogodbe v frankih prenesena na tretjo osebo.

Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v frankih se nanaša tudi na kreditne pogodbe, ki so romale na sodišče, ne glede na to, ali je sodišče o sporu že odločilo ali ne. Če bo kreditojemalec v primeru nekončanih postopkov sprejel ponudbo banke in v enem mesecu umaknil tožbo, mu bo banka dolžna povrniti vse stroške sodnega postopka, ki so nastali do uveljavitve tega zakona, vključno s sodno takso.