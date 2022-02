Biden je zunanjemu ministru Antonyju Blinknu naročil, da zagotovi Ukrajini do 350 milijonov dolarjev vojaške pomoči v obliki storitev ministrstva za obrambo in urjenja. Poleg tega pa še do 250 milijonov dolarjev »splošne pomoč«.

O vojaški pomoči je sicer ameriški predsednik v petek zvečer po telefonu govoril z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po pogovoru tvitnil, da sta z Bidnom »ravnokar govorila o zaostritvi sankcij, konkretni vojaški pomoči ter protivojni koaliciji«. Dodal je, da je Ukrajina hvaležna za močno ameriško podporo.