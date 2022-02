V nedeljo bo na zahodu delno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti na Kočevskem bo občasno lahko naletaval sneg. Še bo hladno in vetrovno. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes ponoči in jutri bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.

Obeti: V ponedeljek bo precej jasno, več oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno jasno, veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo v krajih južno in vzhodno od nas pretežno oblačno s posameznimi plohami. Drugod bo povečini sončno. Vetrovno bo in hladno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vremenski vpliv na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.