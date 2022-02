Kralji so dosegli osmo zmago na zadnjih dvanajstih tekmah ter se prebili na šesto mesto zahodne konference z izkupičkom 28 zmag in 17 porazov ter sedmih odigranih podaljškov. Trenutno so pri 63 točkah, 17 za vodilno ekipo lige Colorado Avalanche. Ta je s 6:3 ugnala Winnipeg Jets. V Denverju je Gabriel Landeskog dosegel tri gole.

Trener Kings Todd McLellan je tik pred tekmo izvedel, da ne sme v dvorano zaradi koronskih protokolov lige, zato je tekmo vodil njegov pomočnik Trent Yawney. "Kar noro je bilo, ko nismo videli, da bi Todd prišel. Toda Trent in Marco Sturm sta nas dobro pripravila z zadnjimi navodili in tako tudi vodila tekmo," je Kopitar dejal za uradno spletno stran lige.

Kralji so izvrstno odprli tekmo in domači vratar John Gibson je prejel štiri gole po prvih 20 strelih gostov. Po dobrih 14 minutah druge tretjine ga je zamenjal Anthony Stolarz in v nadaljevanju zbral 12 obramb.

Kralji so bili edino moštvo, ki je v noči na soboto po slovenskem času zmagalo v gosteh. Igralci Caroline Hurricanes so s 4:0 odpravili Columbus Blue Jackets ter so s štirimi točkami zaostanka druga ekipa lige za Coloradom. Nino Niederreiter je dosegel gol in podajo, Frederik Andersen pa je ubranil 19 strelov za četrto zmago v nizu. Columbus je klonil prvič po petih tekmah.

St. Louis Blues je za tretje slavje v nizu odpravil Buffalo Sabres s 5:3. Kanadčan Jordan Kyrou je zbral dva gola in podajo, Rus Ivan Barbašev tri asistence, finski vratar Ville Husso pa 35 obramb za gostitelje. Arizona Coyotes so Vegas Golden Knights premagali s 3:1, ker je Scott Wedgewood zaustavil kar 43 strelov gostov, Nick Schmaltz pa je zadel dvakrat v zadnji tretjini.

Trinajst golov je padlo v Chicagu, kjer so domači Blackhawks ugnali New Jersey Devils z 8:5 in po sedmih domačih porazih vendarle razveselili navijače. Patrick Kane in Brandon Hagel sta dosegla po tri gole, Alex DeBrincat in Seth Jones pa po tri podaje. Kevin Lankinen je po 22. januarju prvič stal med vratnicama, na led ga doslej ni bilo zaradi poškodbe glave, ter je ubranil 31 strelov. Na drugi strani je Jesper Bratt zadel dvakrat, Jonas Siegenthaler in Jack Hughes pa sta vpisala po gol in dve podaji.