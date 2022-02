Prva ekipa zahoda in lige ostajajo Phoenix Suns

Prva ekipa zahoda in lige ostajajo Phoenix Suns, ki pa so v pretekli noči zabeležili 11. poraz v sezoni. Na domačem parketu so s 102:117 izgubili proti New Orleans Pelicans. Zdaj so pri izkupičku 49:11. Prvi strelec New Orleansa je bil z 32 točkami CJ McCollum, medtem ko je ob odsotnosti Chrisa Paula za Phoenix blestel Devin Booker s 30 točkami.

Na vzhodu so se medtem prvič v novi postavi z Jamesom Hardnom na položaju organizatorja igre predstavili Philadelphia 76ers, ki so s 133:102 odpravili Minnesoto Timberwolves. Harden je dosegel 27 točk, prvi igralec tekme pa je bil center Philadelphie Joel Embiid s 34 točkami in 10 skoki.

Philadelphia je zdaj z izkupičkom 36:23 na tretjem mestu konference, vodijo Miami Heat, ki so v pretekli noči zabeležili 39 zmago, ko so s 115:100 premagal New York Knicks. Tyler Herro je dosegel 25 točk, Jimmy Butler pa 23 za Miami, kar je bilo dovolj, da je Miami izničil kar 46 točk RJ Barretta v dresu New Yorka.

V minuli noči sta ekipi San Antonio Spurs in Washington Wizards skupaj dosegli kar 310 točk na dvoboju, ki se je odločil šele po drugem podaljšku. S 157:153 so slavili gostje iz San Antonia, za katere je Keldon Johnson dosegel 32 točk, Dejounte Murray pa 31.

V ligi je odmeval tudi derbi v Los Angelesu, kjer je moštvo Clippers v zaključku s 105:102 premagalo mestne tekmece Lakers. Zvezdnik jezernikov LeBron James je ob zvoku sirene zgrešil met za podaljšek. Pred tem je njegovo moštvo izbrisalo zaostanek 16 točk in tako izsililo zanimiv zaključek tekme.

James je na tekmi dosegel 21 točk in 11 skokov, za Clippers pa je kar sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, največ Terrance Mann z 19 točkami.