Kijev ponoči ni padel v ruske roke. Čeprav so na obronkih mesta in tudi v središču potekali strelski spopadi z ruskimi silami, v mestu pa je odjeknilo tudi okoli 50 močnih raketnih eksplozij, so se ukrajinske sile uspešno branile. Večkrat so zadonele sirene, prebivalstvo se je zateklo v zaklonišča in postaje podzemne železnice. Oblasti so prebivalstvo pozivale, naj ne hodijo iz domov. Ukrajinski predsednik, ki so mu ZDA ponoči ponudile evakuacijo iz Kijeva, je to zavrnil. »Potrebujem orožje, ne pa prevoza,« naj bi Volodimir Zelenski dejal sodeč po ameriških virih. Ameriški predsednik Joe Biden je sicer v noči na soboto odobril 350 milijonov dolarjev obrambne pomoči za Ukrajino.

Siloviti napadi so se tudi v noči na tretji dan ruske invazije nadaljevali povsod po Ukrajini. Še vedno so ruske sile napadale z vseh treh strani, Rusi so napadli iz zraka, s kopnega in morja. Napadli so kraje Herson, Mikolajev, Odeso, Sumi, Poltavo in Mariupol, ruske sile pa so vse globlje poskušale prodreti tudi v središče Kijeva. O strelskih spopadih ponovno poročajo v bližini vladne četrti v Kijevu, ruske sile so zavzele nadzor nad kijevsko elektrarno. Zavzeli naj bi tudi mesto Melitopol na jugovzhodu Ukrajine v regiji Zaporožje, so sporočali iz Moskve.

»O usodi Ukrajine se odloča sedaj,« je po spletnih omrežjih sporočal ukrajinski predsednik Zelenski, zjutraj pa je še enkrat izpred svojim uradom sporočil: »Ne bomo odložili orožja.« Z zadnjim videom je hotel zavrniti predvsem špekulacije in lažne informacije na družbenih omrežjih, da se načrtuje predaja in njegova evakuacija.

Po podatkih ukrajinske vojske naj bi doslej v bojih ubili 3500 ruskih vojakov, 200 pa jih zajeli. Ruski vojski naj bi v spopadih uničili 14 letal, 8 helikopterjev in 102 tanka. Rusija svojih izgub na bojišču še ni sporočila.

Paraliza v varnostnem svetu Rusija je ponoči v varnostnem svetu OZN s svojim vetom blokirala sprejetje resolucije, s katero bi obsodili rusko invazijo Ukrajine. Pri glasovanju v petnajstčlanskem varnostnem svetu so se vzdržale še Indija, Združeni arabski emirati in Kitajska. Glasovanje se je zavleklo nekaj ur, zato da so diplomati Kitajsko prepričali, da ne glasuje proti resoluciji. V ta namen so tudi omilili besedilo resolucije, ki je sprva pozivalo k takojšnji prekinitvi spopadov in umiku Rusije. »Enotno stojimo za Ukrajino in njenimi ljudmi, kljub temu, da brezumna in neodgovorna država članica varnostnega sveta zlorablja svojo moč, da napada sosedo in si podreja OZN in naš mednarodni sistem,« je dejala veleposlanica ZDA v OZN Linda Thomas-Greenfield. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzia se je zahvalil članicam varnostnega sveta, ki niso podprle resolucije, ki jo je opisoval kot protirusko. »Vaša resolucija ni nič drugega kot še en brutalni napad, nehumana poteza na ukrajinski šahovnici,« je menil. Ne glede na blokirano resolucijo varnostnega sveta pa je generalni sekretar OZN Antoni Guterres Rusijo pozval, naj umakne svoje sile iz Ukrajine.

Sankcije proti Putinu tudi v ZDA Po Evropski uniji in Veliki Britaniji so še ZDA uvedle sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu. ZDA so k vodilnima ruskima politikoma na seznam sankcij dodale še obrambnega ministra Sergeja Šojguja in šefa generalštaba Valerija Gerasimova. V ZDA bo zamrznjeno njihovo premoženje, prepovedana pa jim bodo tudi potovanja v ZDA. Predsednik Zelenski se je danes dopoldne državljanom najprej javil preko video posnetka na twitterju, kjer jim je zagotovil, da se ni umaknil iz države in da bodo z vojsko še naprej branili meje Ukrajine. Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022 Zelenski je po dopoldanskem video posnetku na twitterju še dodal zapis: »Nov dan na diplomatski fronti se je začel s pogovorom s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Orožje in oprema naših partnerjev je na poti v Ukrajino. Protivojna koalicija deluje!« A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022