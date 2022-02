Zapletenih trideset let odnosov Moskve in Kijeva

Spor med Rusijo in Ukrajino sega globoko v zgodovino tega ozemlja, kjer so bili konflikti stalnica. Nekateri analitiki vidijo osrednji razlog za zdajšnjega v tem, da Moskva ne sprejema neodvisnosti Kijeva. Vendar je problematika mnogo bolj zapletena, v ozadju pa so tudi geostrateški interesi Zahoda in Rusije.