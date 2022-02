Sankcije ne bodo ustavile tankov in katjuš

ZDA, EU in njihove zaveznice so napovedale sankcije proti Rusiji v treh smereh: onemogočiti ji dostop do posojil in visoke tehnologije ter zamrzniti premoženje, ki ga imajo na Zahodu Vladimir Putin in milijarderji, ki ga podpirajo. Bo to res ustavilo napad na Ukrajino?