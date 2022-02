Britanska diplomacija je včeraj najodločneje nastopila za izključitev Rusije iz svetovnega sistema medbančne komunikacije swift. O tej možnosti, ki ji pravijo tudi »jedrska«, si bo po vseh močeh prizadevala prepričati evropske države, pravijo v Londonu, temu so naklonjene tudi ZDA. Podatki sicer kažejo, da je izpostavljenost ZDA takšnemu ukrepu vredna okrog osem milijard evrov, EU pa 80 milijard. Velika Britanija je v četrtek že zamrznila premoženje 120 ruskih bogatašev in družb, vse velike ruske banke izključila iz svojega sistema in jim zamrznila premoženje, prepovedala obratovanje ruske družbe Aeroflot (Rusija je odgovorila s protiukrepom za British Airways), ustavila izvoz visokotehnoloških komponent in sprejela druge ukrepe.

Bogati bodo smeli imeti na računu največ 60.000 evrov

Najbolj znan med novimi kaznovanimi Rusi je nekdanji zet ruskega predsednika Vladimirja Putina, 39-letni Kiril Šamalov, najmlajši oligarh in milijarder, čigar premoženje so ZDA zamrznile že leta 2018. To tudi kaže, kako zadržane so bile britanske konservativne vlade pri ukrepanju proti ruskim oligarhom, ki svoje milijarde že desetletja skrivajo na Otoku. Šalamov je sin solastnika banke Rossiya Bank in je leto in pol po poroki s Putinovo hčerjo postal velik delničar ruske naftne in petrokemične družbe Sibur. Leto kasneje je dobil milijardo dolarjev posojila banke Gazprombank, s katero je kupil 17 odstotkov delnic Siburja.

Šamalov je po sporočilu zunanjega ministrstva eden od petih na novo imenovanih ruskih »elitnih posameznikov s tesnimi zvezami s Kremljem«, sankcioniranih za napad na Ukrajino. Največje zamrznjeno premoženje pa 184 milijard funtov sredstev druge največje ruske banke VTB. Med že kaznovanimi družbami je tudi največja ruska državna obrambna družba Rostec, ki v več kot sedemdeset držav izvozi za 12 milijard evrov orožja na leto in ima v več kot sedemsto podjetjih zaposlenih dva milijona ljudi. Britanska vlada je napovedala tudi zakon, ki bo ruskim družbam in podjetjem prepovedal izposojanje denarja na britanskem finančnem trgu. Bogati Rusi na računih britanskih bank po novem ne bodo smeli imeti več kot za 60.000 evrov denarja.

Kritiki vladnih sankcij trdijo, da je vse to premalo in da bi morala vlada zamrzniti tudi premoženje oligarhov, kot je Roman Abramovič, lastnik nogometnega kluba Chelsea, in blizu tri tisoč drugih ruskih superbogatašev, ki so kupili državljanstvo z investiranjem v Veliki Britaniji. Počasnost ukrepanja konservativnih vlad pa pojasnjuje tudi zadnji podatek, da so britanski bogataši v Rusijo vložili več kot 600 milijard evrov. Med njimi je tudi Johnsonov novi minister za brexitske priložnosti Jacob Rees-Mogg, ki je bil prej vodja konservativcev v poslanski zbornici.