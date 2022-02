Slovenski selektor Aleksander Sekulić je opozarjal na pasti pred tretjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Finski v gosteh, a neuspešno. Slovenija je doživela prvi poraz, ko pa bodo kapetan Edo Murić in soigralci potegnili črto, bodo videli, da so zanj krivi povsem sami, saj so bili v zasneženih Helsinkih povsem nerazpoloženi in nezbrani.

Včerajšnji večer se je za Sekulića začel slabo. Na ogrevanju pred tekmo je namreč močno bolečino v hrbtu začutil eden glavnih nosilcev izbrane vrste Klemen Prepelič, ki je nato dogajanje ves čas spremljal povsem na robu klopi za rezervne igralce. Nepredvidljiv dogodek je v določeni meri porušil selektorjeve načrte, vprašanje pa je, ali ni vplival tudi na soigralce, ki niso dobro začeli obračuna. Igra Slovenije je bila namreč povsem nepovezana in brez energije, glavni strelci pa nenatančni ob metih od daleč. Ker je bilo podobno pri Finski, je bil rezultat nizek, predstava pa slaba, tako da navijači v skoraj polni Espoo Metro Areni niso prišli na svoj račun. So pa gostitelji prvi našli razpoloženega posameznika. Nekdanji član Olimpije Sasu Salin je začel zadevati za tri točke, a je Slovenija hitro našla odgovor v Jaki Blažiču. Kljub temu je imel zadnjo besedo prvega polčasa Salin, ki je še pred zvokom sirene zadel izza črte 6,75 metra in s soigralci na glavni odmor odšel s točko prednosti.

Iz slačilnic so veliko bolj željni zmage prišli finski košarkarji. Še naprej je bil vroč Salin, ki je s soigralci prišel do vodstva desetih točk. Medtem je slovenski voz vlekel le Zoran Dragić, ki je bil na koncu tudi prvi strelec gostov. Sledila sta mu le še Mike Tobey in Blažič, drugi pa so bili daleč zadaj. Sekulićevi izbranci so še zbrali moči za povratek ter na začetku zadnje četrtine po trojki Matica Rebca in prostem metu Žige Dimca celo povedli za tri točke, nato pa je šlo vse le navzdol. Gostitelji so se dokončno razigrali, gostom pa ni šlo od rok prav nič. Ko so začeli grešiti še proste mete, je bilo jasno, da je zmagovalec odločen.

»Zelo težka tekma in težak poraz. Bili smo povsem nerazpoloženi in grešili od blizu in od daleč. Nekaj je manjkalo. Postali smo živčni in bili nenatančni tudi pri prostih metih, kar so Finci začutili. Razleteli so se po parketu in igrali na krilih navijačev. Izstopal je predvsem Sasu Salin, ki nam ga ni uspelo zaustaviti. S slabim napadom smo popustili tudi v obrambi in tekme je bilo konec. Zdaj se moramo pobrati in zbrati ter v Kopru prikazati drugačen obraz in priti do tretje zmage v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo,« je misli strnil slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Kvalifikacije za SP, druga tekma 3. kroga skupine C: Hrvaška – Švedska 64:70, vrstni red: Slovenija, Švedska in Finska po 2-1, Hrvaška 0-3.