Zločini na obzorju

‘Spoštovani izbrisani, sprejmite, prosim, iskreno opravičilo v mojem imenu in imenu države za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic ter vse krivice in trpljenje, ki ga je vam in vašim družinam povzročilo to dejanje.« Po natanko tridesetih letih od izbrisa je predsednik republike Borut Pahor izbrisanim izrekel opravičilo in priznanje. Da obstajajo. To s stališča države doslej ni bilo samoumevno. Predstavniki države so jih vsa leta hoteli še dodatno izbrisati. Da bi utihnili in izginili.