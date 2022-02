A ko so želeli svojim zmedenim volilcem pojasniti ta popolni politični obrat, so zapisali (glej fotografijo), da so ukrajinske begunce pripravljeni sprejeti zato, ker so ti »drugačni« kot recimo tisti iz Afganistana.

Uredništvo rubrike N. N. je zasedalo ves večer, da bi iz tega spisali kaj šaljivega in vas nasmejali kot vsak dan, pa nam žal to ni uspelo. Smo se morali vdati, ker česa tako neumnega ne bi mogli spesniti, pa če bi viharili možgane še tri dni. Nimamo besed, skratka, povozili so nas.