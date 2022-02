Protestna ljudska skupščina je že pred protestom v sporočilu za javnost izpostavila, da so bile izbrisanim kršene človekove pravice in jim je bila povzročena neizmerna škoda, kar je priznalo tudi več sodišč. »Vendar pa kljub temu država v 30. letih ni prevzela jasne odgovornosti za to ali se jim opravičila,« so zapisali.

Danes pa so izbrisani le dobili opravičilo države. Tega je izrekel predsednik države Borut Pahor. Zahteva po državnem opravičilu je sicer tudi ena od 138 zahtev iniciative Glas ljudstva, so pojasnili petkovi protestniki. Pahorjevo opravičilo so označili za prvi korak k priznavanju jasne odgovornosti države. K javnemu opravičilu izbrisanim pa so pozvali tudi predsednika vlade in »vse ostale politične predstavnike in odgovorne za to krivico«. Pozvali so tudi k urediti pravnega statusa tistim izbrisanim, ki ga še vedno nimajo.

Protestniki so danes izrazili tudi nasprotovanje vojni v Ukrajini. Kot pred 30 leti v Sloveniji, tudi danes, kot posledica geopolitičnih igric globalnih velesil, novi tisočeri izgubljajo svojo prihodnost, opozarjajo v protestni ljudski skupščini.

Trg republike je bil danes ponovno ograjen. »S tem je vlada Janeza Janše pred napovedanim protestom poskrbela za novo sramoto,« menijo protestniki. Poudarili so, da so vsakič znova soočeni s prekomerno policijsko prisotnostjo, z napadi strankarskih medijev in žalitvami s strani vladne garniture.