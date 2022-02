Lahti je že danes gostil posamično tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih, saj so finski prireditelji nadomestili eno izmed odpadlih tekem iz japonskega Sappora. Novica ki so jo s težkim srcem sprejeli pred v slovenskem taboru. Slovenski orli namreč na skakalnici Okurayama v Sapporu navadno blestijo. Na daljnem vzhodu so zabeležili tudi prvo trojno zmago, v Lahtiju pa so se v vsej zgodovini tekmovanj zgolj dvakrat uvrstili na oder za zmagovalce (dvakrat Primož Peterka in enkrat Robert Kranjec). Slovenci so tudi letos napovedovali, da so ohranili odlično formo iz ravno končanih olimpijskih iger, a na severu Evrope jim tega znova ni uspelo potrditi.

Peter Prevc, ki je bil tudi v svojih najboljših letih dvakrat četrti v Lahtiju, je bil danes najboljši Slovenec. A kot po pravilu, se za najvišja mesta ni mogel boriti. V hudem sneženju je odlično opravil z drugim skokom, ko je iz 15. mesta napredoval v prvo deseterico. Višje od 8. mesta ni zmogel. Le mesto za Petrom je zaključil njegov mlajši brat Cene. Do točk so prišli še Timi Zajc (20.), Žiga Jelar (27.) in prvič v sezoni Anže Semenič (29.).

Kraft se je vrnil na zmagovalne tirnice Presenetljivi rezultati so bili tudi povsem na vrhu. Že po prvi seriji je bil presenetljivo v vodstvu Ulrich Wohlegenannt iz Avstrije. Avstrijec v finalu velikega pritiska ni zdržal in je padel na šesto mesto, kar pa je vseeno njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Kljub napaki Wohlegenannta, je zmaga ostala v rokah severnih sosedov. Do nje je prišel Stefan Kraft, ki je napadel iz drugega mesta. Kraf je prišel do prepričljive zmage, saj je drugi Norvežan Halvor Egner Granerud za njim zaostal 14,9 točke. Tretji je bil Poljak Piot Zyla. Tudi prva skakalca sveta, ki se močno borita za veliki kristalni globus, se danes nista mogla boriti za zmagovalne stopničke. Nekaj več točk pa je v svojo malho pobral Nemec Karl Geiger, ki je bil peti, njegov izzivalec Rjoju Kobajaši je bil sedmi in Nemec bo tudi v nedeljo skakal v majici vodilnega v svetovnem pokalu.