Japonsko tehnološko podjetje Sony je ta teden naposled predstavilo dizajn svojih novih očal za navidezno resničnost playstation vr2. Očala sledijo belo-črni barvni shemi konzole playstation 5, na splošno pa se na prvi pogled ne razlikujejo mnogo od originalnih Sonyjevih očal ps vr. Kljub temu nova očala prinašajo nekaj zelo koristnih novosti.

Med drugim bodo uporabnikom omogočala boljše nastavljanje leč, kar je pri tehnologiji vr-očal ključnega pomena. Za optimalno izkušnjo morajo uporabniki namreč gledati točno v sredino vsake od leč, kar pomeni, da morajo biti oči z njimi kar se da poravnane. Nov je tudi dizajn zračnika naprave, koristna pa je tudi nekoliko nižja teža.

Med glavne novosti očal medtem štejemo povratne informacije v obliki tresljajev ohišja očal, ki se pojavlja kot odziv na dogajanje znotraj navideznega sveta, sledenje očem in 4K HDR-zaslona z možnostjo 90- ali 120-herčnega osveževanja slike. Vidni kot očal znaša 110 stopinj, za delovanje pa bo potrebna povezava s konzolo playstation 5. Povezava bo mogoča prek kabla usb-c.

Še naprej težave z dobavo ps5

Sonyjeva prva očala za navidezno resničnost ps vr, ki so v prodajo vstopila leta 2016, so bila zelo zanimiv dodatek za tisti čas. Praktično vsa konkurenčna očala so bila draga in za nameček zahtevala še zelo drago strojno opremo za delovanje. V večini primerov to velja še danes. Sonyjeva očala ps vr so bila občutno cenejša in danes stanejo okoli 300 evrov, za delovanje pa so potrebovala tudi bistveno cenejšo konzolo ps4, ki se je izhodiščno prodajal za okoli 400 evrov. So pa nižjo ceno spremljale tudi nekoliko nižje zmogljivosti očal. Prav tako je težko trditi, da je bila knjižnica vr-iger na konzoli ps4 pretirano obsežna. Relativno skromen obseg v marsičem zelo podobnih iger in izkušenj je še danes glavni problem navidezne resničnosti. Sony je medtem že obljubil, da pripravljajo posebej za vr izdelano videoigro Horizon Call of the Mountain, ki bo uporabnika popeljala v svet uspešne franšize videoiger Horizon. Trgu očal za navidezno resničnost ta trenutek kraljuje Facebook oziroma Meta z očali quest 2, ki so daleč najbolj razširjena očala za navidezno resničnost, a tudi ta daleč od razširjenosti običajnih igralnih konzol. Njihova glavna prednost je neodvisnost od zunanjih naprav, čeprav jih je mogoče za še boljšo izkušnjo povezati tudi z dragim in zmogljivim osebnim računalnikom.

Kljub predstavitvi novih očal o ps vr2 ostaja še nekaj odprtih vprašanj. Predvsem Sony še ni predstavil cene očal, neznanka pa ostaja tudi datum začetka njihove prodaje. Glede na težave, ki jih imajo potrošniki po vsem svetu pri nakupovanju nove konzole ps5, ki bo nujno potrebna za delovanje očal, se za zdaj z začetkom prodaje pravzaprav niti ne mudi. Zaloge ps5 so ta trenutek pošle tako pri slovenskih prodajalcih kot na nemškem in italijanskem Amazonu in še marsikje drugje.