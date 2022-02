Na letališče so zato prihitele gasilske, policijske in reševalne ekipe. Dodatno težavo je predstavljalo vreme z močnim vetrom, zaradi česar je bilo skoraj nemogoče pristati – pristanek je bil uspešen šele v tretjem poizkusu. »Bilo je grozno, za nič na svetu ne bi želel biti v koži katerega izmed potnikov na letalu. Ko se je ob drugem poskusu pristajanja nevihta še bolj razbesnela, so nekateri že izgubili upanje, saj okvara letala ni bila tako nedolžna. Srečo so imeli,« je povedal eden od zaposlenih na letališču Philip Thompson. Neki drugi letališki delavec pa je dodal, da je bil Elton John, ko je stopil iz letala, videti ves bled in pretresen. No, očitno pa glasbenika vse skupaj ni tako zmotilo, da bi odpovedal nastop v New Yorku, saj se je že čez nekaj ur vkrcal na drugo letalo in brez težav preletel veliko lužo ter pripravil spektakularen koncert v najslavnejši areni na svetu.