Dino Rađa razkril, da je Danijela zapustila Petra Graša in ne obrnjeno

Dino Rađa, poročna priča pevca Petra Graša, je sledilce na instagramu presenetil z odgovorom pod svojo objavo s poroke Graša in Hane Huljić. »Smili se mi uboga Danijela,« je komentiral eden od sledilcev profila znanega košarkarja, pri čemer je mislil na Danijelo Martinović, s katero je bil pevec v zvezi 24 let, preden se je zaljubil v Hano. »Ampak zakaj? Ona ga je zapustila,« je zapisal Rađa. V drugem komentarju je napisal, da sta Hana in Grašo super par. Mimogrede, legendarni košarkar je bil ena od treh poročnih prič Petra Graša. Ob njem sta stala še naš gostinec Tomaž Kavčič in pevčev prijatelj iz otroštva Šime. Ta je bil na družbenih omrežjih deležen več zanimanja kot datum poroda mladoporočenke. Kajti o skrivnostni priči Šimetu je bilo do poroke znano le, da gre za ženinovega prijatelja iz vrtčevskih let.