Kot da je med svetovnimi voditelji preveč »vase prepričancev« in športnikov ter premalo pijancev. Skozi nogometno optiko ruski predsednik spominja na branilca, ki nad glavnim igralcem nasprotnikov izvede prekršek za rdeči karton v prvi minuti in se zavoljo tega izvleče z zgolj rumenim. A glavni napadalec ima načeto koleno in ni več isti.

Zaradi globalnega dogajanja in nestabilnega vremena, pa tudi obče pokoronske nezainteresiranosti, je tribune prve nogometne lige pričakovati manj obljudene. Tudi spored ponuja predvsem »tipično prvenstvene« tekme. Začenši s srečanjem Domžale – Bravo. Đuranović si je zaslužil potrditev svojega dela in vizije, kakršno so mu varovanci priigrali minuli krog v Kopru. Štiri točke so za Bravom, ki bo nastopil pričakovano strnjen. Manj od 2,5 gola skupno in možen remi. V drugi tekmi suvereni Maribor gosti predzadnji Tabor, ki mu proti Olimpiji doma ni uspelo ohraniti vodstva in je na koncu celo zgubil. Zmaga gostiteljev z več kot 2,5 gola skupno za kvoto 2,20.

Na prvi nedeljski tekmi bo Mura gostila Radomlje. Prekmurci se po težki zmagi v Kidričevem pričakovano počutijo boljše, morda celo misleč, da so končno ujeli ritem. A Radomljani znajo biti gostujoča mina. Igrajo bolj razigrano in za ustaljene formacije manj predvidljivo kot kdor koli drug v ligi. Pričakovati je gole na obeh straneh in v večjem številu za kvoto 2,20.

In še derbi kroga med Olimpijo in Koprom, te čase verjetno najbolj rivalskima kluboma v prvi ligi, o čemer zgovorno priča statistika tekem v zadnjih dveh letih. Samo na eni tekmi od šestih so zmagali gostitelji, sicer pa vedno gostujoča ekipa, torej bodisi Olimpija v Kopru ali Koper v Ljubljani. Po domačem porazu z Domžalami je Koper pričakovati obrambno okrepljen, Olimpijina konservativnost je pa itak že pregovorna. A vseeno je pričakovati, da bomo gole videli na obeh straneh, za kar je na voljo povsem spodobna kvota 1,71.