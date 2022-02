Nogometaši Olimpije so bili po zimskem premoru med vsemi slovenskimi prvoligaši do zdaj najbolj obremenjeni, saj so odigrali že štiri tekme. Od dvanajstih možnih točk so jih osvojili devet ter se na dve točki približali vodilnemu Mariboru in na eno Kopru. To je tisto, s čimer so v ljubljanskem taboru lahko zadovoljni.

Olimpija v normalni ritem »Ne morem ravno reči, da je za nami odlično obdobje, to bi bilo, če bi vse štiri tekme dobili, toda po drugi strani smo zmanjšali zaostanek za Mariborom in Koprom, kar nas lahko navdaja z zadovoljstvom. Glede na to, da je v ekipi veliko novih igralcev, nekateri so se nam pridružili šele po zimskih pripravah, imamo še veliko prostora za napredek v igri. Pravzaprav šele zdaj prihajamo v normalen ritem tekem, ko se bomo borili za sam vrh prvenstvene lestvice,« se je trener Olimpije Dino Skender dotaknil do zdaj odigranih tekem v letu 2022. Po tekmi v Sežani, ko so Ljubljančani v režiji Aldaira in Maria Kvesića, ki je domačo mrežo zatresel neposredno iz kota, s preobratom prišli do minimalne zmage, so končno prišli do prepotrebnega odmora. »V ponedeljek so se igralci odpočili od napornega ritma tekem, že v torek pa smo se začeli pripravljati na jutrišnji obračun s Koprčani. Koper ima dobro sestavljeno ekipo, kar potrjuje od začetka prvenstva. Neugoden je tako doma kot v gosteh, zelo dober je v prehodu igre, ima močno zadnjo vezno linijo in je dokaj napadalno usmerjen. Vsekakor ga spoštujemo, vendar moramo gledati nase in poiskati način, kako priti do treh točk,« je pred jutrišnjo tekmo dejal Skender.

Zijlkić na radarju Bešiktaša Koprčani, ki so v nedeljo doma proti Domžalam doživeli hladen tuš, imajo v letošnji sezoni Stožice v dobrem spominu. Dobili so tako prvenstveno tekmo petega kroga, ko je bilo 3:1, kot četrtfinale pokala Slovenije, ko je bilo 1:0. Zato pa je Olimpija slavila na Bonifiki. Obakrat je za zeleno-bele v polno zadel Almedin Ziljkić, prav gol na Bonifiki pa je bil za zdaj njegov zadnji, ki ga je dosegel. »Preprosto žoga ne gre v mrežo, čeprav sem bil nekajkrat blizu, ampak če moštvo zmaguje, je to še najmanj pomembno. Dejstvo je, da nismo ekipa, ki bi na vsaki tekmi dosegla dva, tri gole, toda nogomet se igra za točke, s točkovnim izkupičkom v nadaljevanju prvenstva smo lahko zadovoljni. Še zlasti zato, ker je ekipa prenovljena in potrebuje čas, da se uigra. Ne moremo ravno reči, da igramo fantastično, čeprav smo v Sežani že prikazali nekaj boljšo igro, vemo pa, da cilj ne izbira sredstev. Tako recimo za Koper velja, da igra napadalen nogomet, pa nas je v pokalu presenetil z obrambno postavitvijo, zato moramo biti v nedeljo pripravljeni tudi na to,« so besede Almedina Ziljkića, za katerega naj bi se po pisanju spletnih medijev zanimal turški Bešiktaš. Besedo zanj naj bi zastavil njegov soigralec iz reprezentance BiH Miralem Pjanić. »Vsekakor godijo takšne govorice, saj je Bešiktaš velik klub tudi za najboljše igralce na svetu, kaj šele zame. Do zdaj še ni bilo nobenega pogovora, v letošnji sezoni tudi ne morem zapustiti Olimpije, ker sem v njej že igral tudi za Borac. Tako ali tako pa v tem trenutku razmišljam le o tekmi s Koprom. Verjamem, da bodo gledalci prišli na svoj račun in da bodo vse tri točke ostale v Stožicah,« se nadeja s šestimi goli drugi najboljši strelec Olimpije, ki je v petek praznoval 26. rojstni dan. Z izjemo igralcev, ki so že dlje časa poškodovani, ter Đorđa Crnomarkovića in Nika Kapuna, ki zaradi kartonov ne smeta igrati, Skender drugih težav s sestavo ekipe nima. Državno prvenstvo, druge tekme 23. kroga, danes ob 15. uri: Domžale – Bravo, ob 17.30: Maribor – Tabor, jutri ob 15. uri: Mura – Radomlje, ob 17.30: Olimpija – Koper.