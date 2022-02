»Letos se nameravam odmakniti od igranja. Nekateri sicer menijo, da bo, če bo moja glasba slaba, to konec tudi moje igralske kariere, a čutim, da to moram narediti. Že leta se bojujem s samim s seboj, zdaj pa sem dokončno sprejel odločitev in sem z njo pomirjen,« je v intervjuju za Vanity Fair povedal Idris Elba, ki je tudi zavrnil možnost, da bi počel oboje hkrati. »To bi bilo preveč zahtevno. Kot bi želel pripraviti sufle in hkrati sezidati opečnato steno.« Elba seveda ni popoln novinec v glasbi, saj ji je v zadnjih letih posvečal ves prosti čas in bil med drugim didžej na različnih festivalih, tudi na sloviti Coachelli. Sodeloval je z nekaterimi zvezdniki, kot sta Macklemore in Ryan Lewis. Pesem z naslovom Boasty, pri kateri je sodeloval z raperji Wileyjem, Stefflonom Donom in Seanom Paulom, pa se je leta 2019 povzpela do enajstega mesta britanske lestvice singlov.