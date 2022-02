Na včerajšnji uradni predstavitvi 61. Pokala Vitranc so se organizatorji najbolj veselili dejstva, da bodo lahko tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju po treh letih v Podkorenu znova spremljali gledalci. Predlani je namreč največja slovenska alpska smučarska prireditev tik pred zdajci odpadla, ob lanskem jubileju je potekala pred praznimi tribunami. Gledalci se bodo na prizorišče vrnili ob pravem času, saj bodo lahko 12. in 13. marca na dveh veleslalomih pozdravili nedavnega olimpijskega podprvaka Žana Kranjca ter vse druge najboljše alpske smučarje sveta, z olimpijskim prvakom ter vodilnim v skupnem seštevku svetovnega pokala Marcom Odermattom na čelu. Zaradi poznega sproščanja protikoronskih ukrepov v ciljnem izteku ne bo glavne tribune, temveč le stojišča, ki bodo namenjena 4000 gledalcem.

Vodja priprave proge Aleš Vidic je pojasnil, da sklepne priprave na podkorenski strmini še niso stekle, saj bi bila v tem primeru proga prenevarna za rekreativno smučanje. »Po izvedbi Zlate lisice so v Podkorenu trenirali Italijani, Avstrijci, Francozi, Norvežani in Slovenci. Veseli nas, da bo po slalomih v Garmisch-Partenkirchnu prihodnji teden na treningu znova slovenska reprezentanca. Pripravljeni smo na novo vrhunsko izvedbo,« dodaja Aleš Vidic . Da se Pokal Vitranc vrača v normalo, bo poskrbel tudi Grubin memorial, posvečen preminulemu alpskemu smučarju Dragu Grubelniku. »Naš namen je, da vsako leto trkamo na dobrodelno noto. Spet se vračamo na smučišče Kekec. Drago bi bil ponosen, da smo v petih letih zbrali skoraj 70.000 evrov in pomagali petim družinam, ki živijo pod pragom revščine. Takih družin je na žalost vse več,« odgovarja organizator memoriala Rene Mlekuž , ki je še oznanil, da bo po petkovi tekmi zvezdnikov (ob 19. uri) na sporedu koncert glasbene skupine Joker Out (ob 21. uri).

Župan izkoristil priložnost

Predsednik organizacijskega komiteja Pokala Vitranc Gregor Benedik si čez dva tedna obeta »pravo veselico«. Obljublja, da so se organizatorji tudi letos potrudili, da bo prireditev še boljša, kot je bila zadnjič. K promocijskim aktivnostim 61. Pokala Vitranc je pristopila tudi Slovenska turistična organizacija. Vršilka dolžnosti direktorice Ilona Stermecki je poudarila, da ima prireditev v Zgornjesavski dolini velike gospodarske učinke. Kranjskogorski župan Jani Hrovat je bil ob boku priprav na Pokal Vitranc vesel ponovne kandidature treh dežel, Slovenije, Avstrije in Italije, za izvedbo zimskih olimpijskih iger leta 2034. Verjame, da lahko pozitivna energija in zagnanost prineseta uspešnejši rezultat kot leta 2006, ko je igre dobil Torino. Oče najboljše slovenske veleslalomistke Mete Hrovat je izkoristil priložnost ter državo pozval, da bi primaknila kakšen dodaten evro za izvedbo Pokala Vitranc in nordijskega svetovnega prvenstva prihodnje leto v Planici.

Kot so včeraj sporočili s Smučarske zveze Slovenije, je izvršilni odbor soglasno sprejel odločitev, da njihovi športniki zaradi dogajanja v Ukrajini odpovejo udeležbo športnikov in drugega organizacijskega osebja, članov smučarske zveze, na vseh tekmovanjih na ozemlju Rusije in Ukrajine za čas trajanja konflikta v Ukrajini. Na dogodke v Ukrajini sta se včeraj v Kranjski Gori odzvala tudi Zdravko Počivalšek in Simona Kustec. Ostro sta kritizirala rusko oblast ter poudarila, da blizu Slovenije živijo ljudje, ki trepetajo za svoja življenja. V govoru, ki je na trenutke spominjal na tiskovno konferenco vlade pred bližajočimi se volitvami, je Počivalšek med drugim izpostavil, da Pokal Vitranc prerašča športno prireditev, saj je multiplikativni dogodek širše vrednosti. Simona Kustec pa je bila srečna, ko je pogledala skozi steklene vitrine ter v času zimskih počitnic videla gnečo na kranjskogorskih smučiščih.