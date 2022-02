Njegovi politični nastopi so presenetljivi, vendar vedno nekoliko skrivnostni, nejasni. Napovedal je specialne vojaške operacije s ciljem denacifikacije in demilitarizacije Ukrajine. Ni bilo nobenih pojasnil, kaj je s tem mislil, še posebej z denacifikacijo. Bolj jasna je demilitarizacija, ki jo je Rusija s specialno vojaško operacijo v Ukrajini bolj ali manj dosegla že prvi dan vojaških operacij.

Putin je pred približno štirimi meseci poslal v Washington pisne predloge, kako naj bi uredili medsebojne odnose, še posebej glede aktivnosti Nata na ruskih mejah. Dobil je več odgovorov, ki niso bili diplomatski. Takoj je začela delovati propagandna mašinerija na vseh straneh. Osupljivi so bili nastopi generalnega sekretarja Nata. Če ga ne bi videl na ekranu, bi pomislil na Göbbelsa.

22. februarja so ruske vojaške sile začele specialno vojno v Ukrajini. Generalštabi (Nata, ZDA) so bili presenečeni. Napad ni sledil nobeni doslej znani vojaški doktrini, prav nasprotno. Značilnosti: Rusi niso vojaško aktivno uporabili ne letalskih sil, ne tankovskih enot, ne motoriziranih enot pehote, razen v obrambnih položajih na območju Donbasa. Nikjer ni bilo videti velikih, težkih, modernih tankov, ampak samo stare izpred petdesetih let, celo v Donbasu. Nobenega napada ni bilo na ukrajinske sisteme RTV, internetne povezave, sedeže državnih organov, železniške postaje in križišča, ceste itd. Kljub veliki množici videoposnetkov ni bilo slišati in ne videti rešilnih avtomobilov, pač pa avtomobilske kolone Ukrajincev, vse v isto smer.

Rakete, lansirane iz Rusije, so prvi dan onesposobile vojaška letališča in vojaška skladišča, skratka vse tisto, kar je Putin opredelil za demilitarizacijo. Ni pa jasno, zakaj so (če res) ruske motorizirane enote zavzele področje nukleark v Černobilu. Večina posnetkov o vojaško prizadetih hišah je iz Donbasa, saj v preostali Ukrajini ni bilo ne topniških in ne letalskih napadov.

Zahod je vojno napovedoval, vendar niti v snu ni pomislil, da bodo Rusi v praksi pokazali neko novo vojaško doktrino specialne vojne.

Še vedno pa ni jasno, kaj bo z denacifikacijo in kaj sploh to je. Ruska azijatska skrivnost.

Franci Gerbec, Kremenica