Ti intelektualci so dejavno podpirali – tudi z govori na pomembnih sejah – prehod v stranko in predlagali njeno ideološko podstat: tradicijo odprtosti in civilne družbe, ki jo je v osemdesetih letih v varstvo vzela ZSMS. Jedro Demosa, predvsem stranke SDZ, so bili intelektualci iz Nove revije, v politiko so se vključili tudi ekološki aktivisti… Sam vidim nekatere vzporednice z današnjim časom: civilna družba se je v osemdesetih letih dobro zavedala tihe, mehke moči: nastopala je iskreno in samozavestno. Podobno je danes. In tako kot takrat komunistična oblast ni imela jasnega odgovora na pritiske civilne družbe – razen represivnih ukrepov, ki so v jedru izraz nemoči in so delovali v nasprotnem smislu –, tako tudi sedanja oblast ne najde pravega odgovora na nagajanje civilne družbe.

Od mojih zgodnjih najstniških let je Janša prisoten v javnosti in v mojem življenju. Vedno se je z njim nekaj dogajalo, njegova podoba me – tako kot vse vrstnike mojih let v naši državi – spremlja vse življenje. V bistvu sploh ne vemo, kako je živeti brez Janše. Tega sem se zavedel v obdobju študijskih gostovanj v tujini. Ko sem spremljal politične vesti iz domovine, sem pomislil, da ljudje na ulici ne vedo, kdo je on. Briga jih. Zato včasih pomislim, ali bomo tudi mi nekoč preganjali prazne demone janšizma, čeprav to že davno ne bo več aktualno. Janša nas je zaznamoval, če priznamo ali ne. Mladina