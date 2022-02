V Ljubljani in okolici pripravljajo številne pustne dogodke, ob sproščanju ukrepov pa svoja vrata v pustno rajanje odpirajo tudi številni klubi za mlade. Konec tedna in na pustni torek bodo v nakupovalnem središču Aleja s sloganom Lej, pustovanje! dnevi pustno obarvani. V Hali Tivoli in Dvorani Zalog bo danes pustno drsanje v maskah. Zamaskirani obiskovalci lahko pridejo v Dvorano Zalog med 11. uro in 12.30, v Halo Tivoli pa med 10. in 12. uro ter zvečer med 20. in 22. uro. Zainteresirane vabijo, naj pustijo domišljiji prosto pot, saj bo najboljša pustna maska nagrajena z drsanjem za do šest oseb in izposojo treh parov drsalk.

Cirkuška predstava Pionirski dom na pustno soboto v Festivalni dvorani pripravlja cirkuško predstavo Cirkuliranje, organizatorji pa upajo, da bodo zopet zagledali iskrice v očeh pikapolonic, robotov, kavbojev, klovnov in princesk. Predstava v produkciji Zavoda Bufeto se bo začela ob 16. uri in traja 40 minut, govori pa o pomeni prijateljstva skozi nagajive prigode klovna in klovnese. Ogled je primeren za otroke od tretjega leta naprej. Otroci in starši so vabljeni, da se pridružijo v doma izdelanih maskah, po predstavi pa bodo izbrali najbolj izvirno. Mimohodu mask bodo sledile ustvarjalne delavnice. Vstopnice bodo na voljo uro pred dogodkom na blagajni Festivalne dvorane in preko sistema MojeKarte. Število mest je omejeno. Tradicionalnega pustnega Zmajevega karnevala pa v prestolnici letos ne bo, ker so razmere otežile pripravo nanj.

Koncert, ples, izbor najlepše maske Na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki danes pripravljajo animacijski program Pustovanje Vrhnika 2022 s koncertom Romane Kranjčan ob 16. uri. V Kulturnem domu Dolsko pa bodo izvedli plesno-glasbeno animacijo Otroško pustovanje z izborom najlepše maske. Tudi v Domžalah bo veselo. Pustna druščina z Vira pri Domžalah je od župana že prevzela oblast in ključ občinske blagajne. Postavitvi maskote Pustne dežele Vir na streho lekarne so se pridružili kurenti iz Ormoža, za dobro voljo pa bodo poskrbeli muzikanti virske pustne sekcije. Pustni sprevod in druge tradicionalne prireditve v Domžalah sicer odpadejo, obiskovalci pa se namesto tega lahko udeležijo pustnega vodenja po različnih tematskih poteh. Med njimi so Domžalska čebelarska učna pot, Pravljični Šumberk in Sprehod med tovarnami slamnikov. Zbor za vse je v soboto, 26. februarja, ob 10. uri. Najboljše maske na vsaki poti bodo nagrajene. Zaželene so prijave na elektronsko pošto tic@domzale.si.