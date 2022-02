Lokalne policiste je v ponedeljek zjutraj presenetila nenavadna novica. V naselju Gornje Cerovo v Brdih je izginil del semaforja. Ugotovili so, da je neznani storilec dejanje izvršil konec tedna, si prilastil zgornji del semaforja (s spodnjim bi bilo dela preveč?) in pobegnil. Povzročil je za okoli 600 evrov škode. V začetku meseca so se štajerski policisti v Slovenski Bistrici ukvarjali s še enim nenavadnim primerom: nekdo je pozno zvečer najprej ukradel traktor z vilicami in nakladalnikom za bale. Odpeljal se je v drugo naselje, priklopil osemmetrsko prikolico, jo ukradel ter na tretji lokaciji nanjo naložil strešno kritino in jo med njivami in gozdovi odpeljal neznano kam. Traktor so naslednji dan našli, ukradenega v vrednosti več kot sto tisoč evrov pa ne.

Na eni od novomeških bencinskih črpalk je možakar kupil cigarete. Prodajalcu, sicer študentu, je v roke porinil bankovec za 20 evrov, a se je pri vračilu denarja začel glasno prepirati z njim in trditi, da mu je plačal s petdesetakom. Mladeniča je tako zmedel, da je začel verjeti v lastno zmoto in je kupcu vrnil veliko več denarja, kot ga je ta imel v žepu pred nakupom. Zadovoljen z razpletom dogodka je goljuf mirno zapustil trgovino.

Policijski specialci v Tuzli so prejšnji petek zavihali rokave in se podali v lov za dvema preprodajalcema droge. Dobili so informacije, da se skrivata v stanovanju v 13. nadstropju stavbe. Ker bi bil tek po stopnicah preveč zamuden, zagotovo pa tudi izjemno naporen, se je četverica policistov natlačila v dvigalo. Tako bi hitreje prišli do osumljencev in jim preprečili morebiten pobeg. Samo v teoriji. Akcija je šla po zlu, saj se je dvigalo na poti ustavilo, policisti pa so ostali ujeti v njem. Očitno so spregledali, da bi se lahko naenkrat v njem peljala samo dva. Ko so klicali na pomoč, je glas o njihovi spodleteli akciji prišel tudi do preprodajalcev. Izkoristila sta nesrečo mož v modrem in pobegnila. Nedolgo zatem so se na svobodo prebili tudi specialci, ki v akciji na srečo niso bili poškodovani. Praznih rok in s sklonjeno glavo so se vrnili na postajo.

Leti, leti, leti – droga

Vse manj je tistih, ki med vožnjo skozi okno avta mečejo v naravo smeti ali cigaretne ogorke. Opozorila, da je treba na okolje paziti, so se očitno prijela tudi največjih packov. Seveda še vedno ostajajo izjeme. Na avtocesti proti Zagrebu je pred dnevi iz avta na cesto poletelo več manjših paketkov. A 60-letni voznik si z njimi ni v slogu Janka in Metke puščal »drobtinic«, da bi lažje našel pot domov, ampak je bežal pred policisti in se skušal znebiti dokazov. Ni mu uspelo. Paketke kokaina, heroina, amfetaminov, marihuane, pa tudi telefon, po katerem je opravljal posle, so policisti pobrali in jih bodo imeli za dokaze zoper možakarja iz Vinkovcev. Osumljeni se ni odzival na sirene in modre luči, naj vendarle ustavi, ampak so ga k temu morali prisiliti. V hišni preiskavi so pri 60-letnem preprodajalcu našli še veliko več drog. V priporu si bo imel od napornega bežanja zdaj čas odpočiti.

Odžagal mu je nogo

Za začetek: morebitne podobnosti s kakšnim primerom iz slovenske črne kronike so zgolj naključne. Na skrajnem severu avstralskega Queenslanda je policija zaradi suma umora prijela 36-letnega moškega. V soboto okoli četrte ure zjutraj naj bi se v družbi 66-letnika odpeljal v lokalni park. Dvojica naj bi se udobno namestila pod drevo, a nikakor ne za prijeten piknik. Nekaj minut kasneje je mlajši od moških z ročno krožno žago tik pod kolenom odrezal nogo starejšemu, mu nato pomagal do avta, sam pa peš zapustil kraj zločina. Okoli pol pete ure so poškodovanega našli, a je do prihoda reševalcev izgubil toliko krvi, da je umrl. Osumljenca so prijeli še isti dan, a naj bi se branil, da ne gre za zločin, temveč da je po dogovoru z žrtvijo tej le priskočil na pomoč. Kakšen odnos sta imela možakarja, policija še preiskuje.