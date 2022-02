Tudi nadzorniki SDH potrdili uveljavitev predkupne pravice v Savi

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) so na današnji seji podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, je dejal predsednik uprave SDH Janez Žlak. Zeleno luč za to so v začetku tedna že prižgali nadzorniki Kapitalske družbe (Kad).