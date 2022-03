Medtem, ko je spomladi in poleti zelenjava najboljša sveža, je v preostalih mesecih leta odlična prav pečena zelenjava, s katero lahko pripravimo ne le enolončnice (za kar jo večinoma uporabljamo pozimi), ampak tudi odlične in hranljive solate. Zelenjavo nadišavite z olivnim oljem, odličnimi in polnimi začimbami in pecite v pečici toliko časa, da postane mehka, naravno sladka in res odlična.

Recept za to solato je odličen tudi zato, ker jo lahko prilagodimo svojemu okusu in sestavinam, ki jih imamo na izbiro. Solato sestavite z:

• katero koli zelenjavo: brokolijem ali cvetačo, sladkim krompirjem ali rumeno bučo, koromačem, papriko, čebulo, korenjem …

• katero koli žitarico: bulgurjem, kvinojo, kuskusom, rižem …

• katerimi koli oreščki: indijskimi oreščki, pistacijami, lešniki, orehi …

• katerim koli sadjem: jabolkom, hruško … (sadje je v solatah odlično!)

• in čudovitim prelivom: odličen je limonin, balzamični, gorčični …

Izberete lahko karkoli in si solato prilagodite okusu. Ko pa jo pripravite večkrat, pa lahko glavne izbrane sestavine tudi spreminjate in si tako vsakič pripravite čisto novo solato in nove okuse. Ker ta solata vsebuje vse, kar potrebujemo za hranljiv obrok, je fantastičen samostojen obrok, če želite, pa poleg pripravite še prilogo po izbiri.

Solato lahko pripravite tudi vnaprej in s seboj odnesete v službo, šolo … Prelito s prelivom pojejte še isti dan, če pa vse sestavine za solato in preliv hranite ločeno in združite tik pred postrežbo, pa v hladilniku predpripravljena solata zdrži še kak dan ali dva več. Jabolko v tem primeru pokapajte z malo limoninega soka, da ne porjavi ali pa ga narežite šele pred postrežbo.

