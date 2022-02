Po sestrinih stopinjah okoli sveta

Dober mesec je od tega, ko je 19-letna Zara Rutherford v ultralahkem letalu obkrožila svet in postala najmlajša pilotka, ki ji je uspel tak podvig. Zdaj želi po njenih stopinjah v družini samih pilotov še njen tri leta mlajši brat Mack. Prekositi namerava rekord 18-letnega Travisa Ludlowa, ki je lani po 44 dneh postal najmlajši pilot, ki je obkrožil svet. Čez dober mesec dni bo začel svoj podvig iz Bolgarije, trajal pa naj bi dva do tri mesece, s čimer bi bil tudi precej hitrejši od svoje sestre Zare, ki je za let okoli sveta potrebovala 155 dni. Podobno kot njegova sestra je Mack v pilotsko kabino skupaj z očetom sedel že v rani mladosti. Prvič je za krmilo letala poprijel s sedmimi leti, pilotsko licenco je dobil pri petnajstih. Iz Bolgarije se bo podal čez Balkan, prečkal Sredozemsko morje in Afriko, vse do Južne Afrike, naredil ovinek čez Mavricij in Indijski ocean, nato bo preletel Srednjo Azijo, Rusijo, Kanado in ZDA ter se preko Grenlandije, Velike Britanije in zahodne Evrope vrnil v Bolgarijo. Letel bo z istim letalom, s katerim je že njegova sestra Zara podrla svetovni rekord. Njegovi starši kljub podpiranju Mackove strasti do letenja sprva niso bili navdušeni nad njegovo idejo, da bi podobno kot sestra obkrožil svet. Premlad se jim je še zdel za takšno pot. Toda svoje mnenje so spremenili, ko jim je Mack še enkrat v pismu čustveno opisal, kako zelo si želi podreti sedanji svetovni rekord. »Želim pokazati, da ni treba biti star osemnajst let, da počneš neverjetne stvari. Lahko si mlad,« pravi najstnik, ki se namerava po trimesečnem letu spet vrniti v šolske klopi. Na pot se odpravlja z znatno mero previdnosti in ponižnosti. Predvsem ga skrbi osemurno prečkanje oceana, a po drugi strani svojemu letalu povsem zaupa.