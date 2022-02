Savdijke tudi za krmila vlakov

Odkar je bila v Savdski Arabiji med leti 1908 in 1920 vzpostavljena prva železniška proga in so se železnice širše v državi začele graditi po drugi svetovni vojni, je bil poklic strojevodje vedno v domeni moških. Toda tudi ta domena moškega sveta v savdski kraljevini bo zdaj padla. Potem ko so ženskam dovolili voziti avtomobile, bodo smele poslej šofirati tudi vlake. Ledino skupno orjejo savdskoarabske oblasti in španski upravljalec železnic Renfe. Zanimanje za razpisan poklic strojevodkinje je izjemno. Za 30 delovnih mest upravljanja hitrih vlakov med svetima mestoma Meko in Medino se je prijavilo kar 28.000 žensk. Doslej so število prijavljenih glede na razpisne pogoje zmanjšali za polovico, dokončno pa naj bi izbranke med 22. in 30. letom starosti, ki morajo imeti vsaj srednješolsko izobrazbo in znati tudi angleško, za nov poklic v Savdski Arabiji določili do sredine marca. Skupaj jih bodo za upravljanje vlakov sprva izurili 50, izobraževanje pa bo trajalo leto dni. Upravljanja vlakov se bodo učile na simulatorjih, prav tako bodo že med izobraževanjem sedle v kabino strojevodje. Po letu dni se bodo pridružile 80 moškim voznikom vlakov, ki trenutno na leto prepeljejo 60 milijonov potnikov. Odpiranje delovnih mest za ženske v železniškem sektorju je del odpiranja države za sodelovanje žensk v poklicnem življenju, ki ga savdskoarabske oblasti odločneje podpirajo zadnja leta, tudi zaradi potrebe po diverzifikaciji ekonomije. Delež žensk v delovni populaciji Savdske Arabije se je v zadnjih petih letih podvojil in zdaj zajema 33 odstotkov.