Do čiste vode s prehrambnimi odpadki

Več kot 21 milijonov prebivalcev Ugande (okoli 51 odstotkov prebivalstva) nima dostopa do čiste pitne vode. Po podatkih Unicefa zaradi diareje, ki jo povzroča tudi pitje nečiste vode, vsak dan umre 33 otrok. Težava je namreč tudi v tem, da se sicer prečiščena voda v vodovodnem sistemu na poti do uporabnikov ponovno okuži z bakterijami. Različne mednarodne organizacije, med njimi tudi Afriška investicijska banka, vlagajo v različne projekte izgradenj prečiščevalnih naprav v državi. Cilj je, da bi do leta 2030 čisto pitno vodo zagotovili 90 odstotkom prebivalstva. Pri doseganju tega cilja pomaga tudi pred dvema letoma ustanovljena nevladna organizacija EAU, ki poskuša z majhnimi stroški doseči čim večji učinek za zagotavljanje pitne vode lokalnemu prebivalstvu. V lokalnih skupnostih pomagajo saditi drevesa, katerih korenine čistijo podtalnico. Zaselkom dobavljajo vodne filtre in z neko drugo organizacijo sodelujejo pri dostavljanju velikih 10.000-litrskih rezervoarjev, narejenih iz odpadnih plastenk, v katere lovijo deževnico. Druga organizacija, Aqua Methods Uganda, je začela izdelovati posebne in relativno preproste mobilne prečiščevalne naprave, ki se jih je domislil Timothy Kayondo s sodelavci. Zbrali so olupke sadja, kokosove orehe in kosti, jih posušili in predelali v aktivni ogljik. Ta jim nato služi kot filter za prečiščevanje vode, ki jo črpajo v prenosno čistilno postajo. Še elektrike za delovanje ne potrebuje, saj jo napaja sončna energija. Čistilna postaja stane vsega 200 dolarjev, za prebivalstvo pa ima lahko velik učinek. Naprave že delujejo v begunskih taboriščih, šolah, cerkvah, različnih industrijah, kjer prečiščujejo odpadno proizvodno vodo, in navadnih gospodinjstvih. Prehrambne odpadke, ključen material za pripravo aktivnega ogljika, pa dobijo od mesarstev in restavracij.