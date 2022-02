Goran Vojnović: Ali še razumemo diktaturo?

Na dan, ko je Vladimir Putin razglasil priznanje Donecka in Luganska, sem po radiu poslušal komentar Branka Sobana, ki je pojasnjeval, da Evropa ne razume Putina, ker ne razume diktature. Rusija namreč ni demokracija, je zatrdil Soban, je zgolj imitacija demokracije, in tega Evropa ne razume, saj gleda Rusijo skozi prizmo demokratične države. Evropa ne razume, da Putin nima volitev in da ga zato visoka gospodarska cena vojne v Ukrajini, s katero mu grozijo, niti najmanj ne zanima.