Nevladne organizacije so korektiv slabih odločitev uradne politike

Organizacije civilne družbe skupaj z državnim in tržnim sektorjem tvorijo ogrodje družbenega delovanja. Njihova vloga in prispevek sta sicer na videz znatno manjša od vloge in prispevka državnega in kapitalskega sektorja, vendar večja, kot si ju javnost in odločevalci predstavljajo, ter v sedanjem času postajata vse pomembnejša.