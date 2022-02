Institucionalizirano discipliniranje

Še bolj kot razsežnost izbrisa, ki je človeka osupnila, in brezsramno laganje skoraj celotnega političnega razreda je bilo zame mučno soočenje z visoko državno uradnico, ki je bila tudi sama ena izmed arhitektk izbrisa, v začetku leta 2002. Nikoli ne bom pozabila njenega posmehljivega, skoraj zaničljivega odgovora na vprašanje v zvezi z izbrisom, ki ji ga je postavila kolegica dr. Jelka Zorn. »Izbris? Ne vem, o čem govorita…« Temu je sledil naučen traktat o radodarnosti 40. člena zakona o državljanstvu in o nehvaležnosti tistih, ki ponujene priložnosti niso hoteli izkoristiti, ter o tem, da je bilo vse zakonito, saj so slednje obravnavali v skladu z 81. členom zakona o tujcih. Kakopak, pri tem je »pozabila« omeniti, da zakon o tujcih ni zapovedal brisanja ljudi iz registra stalnega prebivalstva, temveč da je ta ukrep zaukazalo takratno vodstvo ministrstva za notranje zadeve z internim nalogom, ki ni imel zakonske podlage, in ne da bi o tem obvestilo ljudi, na katere se je ta ukrep nanašal. Njene samozaverovanosti ni moglo omajati niti to, da so bili med izbrisanimi tudi ljudje, ki leta 1991 še niso bili polnoletni, zaradi česar niso mogli zaprositi za sprejem v slovensko državljanstvo, temveč so to v njihovem imenu lahko storili le starši ali zakoniti zastopniki. In navsezadnje, med izbrisanimi je bilo tudi veliko otrok, rojenih po letu 1991, katerih starši so bili izbrisani iz registra stalnega prebivalstva.

Pred mojimi očmi se je tako izrisovala predstava o izbrisu, ki je bila bistveno drugačna od tiste, s katero sem se lotila tega »izziva« kot – takrat 27-letna – nadobudna raziskovalka človekovih pravic. Pa vendar, kakorkoli je bilo to srečanje mučno, je bilo zame tudi nadvse poučno, saj mi je pomagalo uvideti, na kako subtilen način se kolektivno zlo polasti birokratskega aparata, kar ima lahko brutalne in nepopravljive posledice za skupine ljudi, če vzpostavi popolno oblast nad njimi in njihovimi življenju. Zato sem dotični visoki uradnici na neki čuden način celo hvaležna, saj sem skozi kasnejša premišljevanja prišla do spoznanja, da vzroki za izbris ležijo zakopani veliko globlje, kot je morda videti na prvi pogled, in da je veliko bolj kot propagandni slogani o »špekulantih« in »izdajalcih«, ki si ne zaslužijo slovenskega državljanstva, problematičen naturalizirani rasistični diskurz, ki o državljanih SFRJ, ki smo imeli neslovensko republiško državljanstvo, govori kot o tujcih in ki so ga, žal, mnogi med njimi tudi sami ponotranjili. Zahvaljujoč tej uradnici sem doumela, da z izbrisom niso kaznovali samo dvajset tisoč ljudi, ki so bili pahnjeni v birokratsko črno luknjo, temveč je odigral pomembno funkcijo discipliniranja tudi preostalih državljanov SFRJ, ki so leta 1991 pridobili slovensko državljanstvo. Srh, ki človeka spreleti in ki ga institucionalizirano discipliniranje želi načrtno prizadejati, sem izkusila na lastni koži, ko me je prvič prešinilo spoznanje, da bi tudi sama bila izbrisana, če tistega usodnega leta 1991 moja starša ne bi zaprosila za slovensko državljanstvo.