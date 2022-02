Vojna!

Skoraj bo minilo osem let, odkar pišem za Objektiv. Lansko jesen sem to pisanje strnil v knjigo Sedem let na prepihu, v uvodu katere sem zapisal, da naši občutki, da smo živeli v bibličnem času suhih krav, v resnici niso bili pravi. Pandemija covida nas je streznila in nakazala, da čas suhih krav morda šele prihaja. V tem času sem analiziral in komentiral raznolika dogajanja na globalni politični in varnostni sceni, pa vendar nikoli ničesar podobnega kot danes.