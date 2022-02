Ruska invazija na Ukrajino: Še ena velika vojna

Zgodaj zjutraj najbolj spektakularno v Kijevu niso bile videti rakete, ampak avtomobili. V neskončnih kolonah so se valili iz mesta. »Sem na poti na zahod proti Karpatom,« so drug za drugim odgovarjali sogovorniki, ki so bili še dan prej pripravljeni analizirati stisko, ki je zajela Ukrajino. V četrtek zjutraj se je začel beg iz Kijeva v neskončnih kolonah avtomobilov, ki so popolnoma zatrpali avtocesto proti Lvovu in naprej ali na Poljsko ali Madžarsko.