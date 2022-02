To počnejo, ker lahko (in ker nihče drug tega ne počne)

LJUDJE SMO PO NARAVI DEJAVNA BITJA in brez premisleka počnemo stvari, ki nam koristijo. Nekateri počnejo nekaj, kar je hkrati dobro za širši krog ljudi. So pa tudi taki, katerih dejavnost (lahko) koristi domala vsem državljanom. To delajo zato, ker lahko, ker znajo in zmorejo ter nenazadnje – ker tega ne počne nihče drug. O takšnem početju in motivih zanj smo se pogovarjali z ljudmi, ki se ga dan za dnem lotevajo, nekateri službeno, drugi pa povsem prostovoljno.