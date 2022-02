To je boj za demokracijo

Agresija Ruske federacije na sosednjo Ukrajino je grob opomnik, da vrednote, kot so mir, toleranca, spoštljivost, humanost, človekove pravice in demokracija, niso samoumevne. Po drugi svetovni vojni smo s pomočjo mednarodnega prava spletli gosto mrežo globalnega ravnovesja iz niza pogodb, sporazumov in institucij. Vsa struktura je zdaj na resni preizkušnji, očitno smo pred novo dobo geopolitičnih sprememb. Duh hladne vojne, osvobojene ideoloških spon, pognojene pa z velikoruskim nacionalizmom, se pred nami izrisuje kot realnost, s katero bomo najbrž morali živeti še leta, verjetno desetletja. In vprašanje je, v kakšen jutri se bomo prebudili čez nekaj dni, tednov in mesecev, ko bomo izpeljali volitve v državni zbor.