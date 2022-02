Boris Dežulović: Vladimir Putin v virtualnem svetu

Ena minuta. Šestdeset sekund. Točno toliko časa je minilo od trenutka, ko se je Američanka Jane Patel z vizirjem in slušalkami na glavi prvič logirala na Horizon Venues – virtual reality platformo, ki jo pod okriljem družbe Meta testira razvpiti Mark Zuckerberg – do trenutka ko so njeno avatarko napadli in brutalno posilili štirje moški avatarji. Virtualni predatorji so svoj odvraten napad celo fotografirali, žrtvi pa na koncu navrgli: »Zdaj se pa lahko drgneš ob teh fotografijah! In ne pretvarjaj se, da ti ni bilo všeč!«