Rade Šerbedžija1946

Hrvaški igralec srbskih korenin iz Like, ki ima tudi slovensko državljanstvo, je v času jugoslovanske vojne nekaj časa tudi živel v Ljubljani, potem pa ga je pot vodila bolj na zahod. Šerbedžija, ki je bil že v času Jugoslavije verjetno najboljši igralec v regiji (igral je v filmih Hajka, Užiška republika, U gori raste zelen bor, Rdeče klasje, Sedmina, Variola vera, Banović Strahinja, Una, Življenje je lepo…), se je odpravil v London in potem v smeri Hollywooda ter po nekaj manjših vlogah začel igrati v največjih filmih. Misija: nemogoče 2, Svetnik, Široko odprte oči, Pljuni in jo stisni, Stigmata, Vesoljski kavboji, Batman: začetek, Možje X… Šerbedžija ima za seboj na desetine večjih in manjših vlog, v katerih največkrat igra negativca z vzhoda, najraje iz Rusije, kar seveda dokazuje, da v Hollywoodu ne vedo, kako so videti Rusi. Kakorkoli, Šerbedžija je igral v kultnih serijah 24, Downton Abbey, CSI: Miami in celo v filmu o Harryju Potterju. V zadnjih letih se manj preizkuša v mednarodnih vodah, zdi se, da ga bolj zanima regija. Spet živi na Hrvaškem, zdaj na Reki.

Željko Ivanek 1957

Najbolj znan slovenski filmski igralec se je rodil v Ljubljani in se leta 1967 z družino dokončno odselil v tujino. Ivanek, ki je diplomiral na univerzi Yale in hodil na londonsko igralsko akademijo, je dobil emmy za vlogo v seriji Nevarna igra. Igral je tudi v serijah 24 in Oz, a čeprav veliko nastopa na odrskih deskah, ne gre pozabiti na njegove prepričljive filmske vloge: Hannibal, Black Hawk Down, Nezvesta, Dogville, Mandžurski kandidat, Bournova zapuščina, Argo, Možje X: apokalipsa, Trije plakati pred mestom, Senca vohuna…

Sylva Koscina 1933–1994

V Zagrebu rojena igralka je nastopila v okoli 120 filmih (največ leta 1959, ko jih je posnela devet), večinoma v Italiji, kamor se je zelo zgodaj preselila. V zgodovini bo ostala kot lepotica iz serije filmov o Herkulu, ki je igrala z mnogimi najpomembnejšimi igralci polpreteklega obdobja (Paul Newman, Toto, Klaus Kinski, Fernando Rey, Gina Lollobrigida, Marcelo Mastroianni, Anouk Aimée…), pa tudi zato, ker se je konec šestdesetih vrnila v Jugoslavijo in odigrala eno najpomembnejših vlog v Bulajićevem spektaklu Bitka na Neretvi.

Bekim Fehmiu1936–2010

Igralec s Kosova, ki je sicer živel v Beogradu, kjer je tudi največ nastopal, velja za prvega igralca z vzhoda, ki se je v času hladne vojne prebil na zahod. Opazili so ga po uspehu filma Zbiralci perja, legendarni Dino De Laurentiis ga je zaposlil v seriji in filmu Odysseus, a kaj, ko je bila ljubezenska drama The Adventurers, v katero so vložili milijone in v kateri je Fehmiu igral glavno vlogo (igrali so še Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnine in Olivia de Havilland), popoln polom. Do konca kariere je v tujini igral le še v B-filmih.

Goran Višnjić1971

Mnogi ime popularnega hrvaškega igralca iz Šibenika skoraj preveč enačijo z uspešno TV-serijo Urgenca. Vloga dr. Luke Kovača in družba Anthonyja Edwardsa ter Georgea Clooneyja sta med moderno publiko gotovo bolj zaželeni kot Višnjićeva interpretacija junaških del hrvaškega generala Anteja Gotovine. Višnjić je sicer veliko nastopal doma, pa tudi v videu z Madonno (The Power of Good-Bye), a višje standarde je postavil s filmi Welcome to Sarajevo, Mirovnik, Helen, Dekle z zmajevim tatujem, K-11… Prihaja pa film Hellraiser.

Branka Katić 1970

Beograjska igralka, ki je v naših krajih znana predvsem po hrvaški seriji Novine, v tujini zelo natančno izbira svoje vloge. Nastopala je v jugouspešnicah Nismo angeli, Črna mačka, beli maček,Lepa sela lepo gore, Rane… Sicer Katićeva, ki živi v Londonu, veliko nastopa v angleških TV-serijah in tudi ameriških produkcijah, recimo v seriji Priskledniki. Kaj pa film? Gotovo je najbolj znana po vlogi Anne Sage, ki je izdala Dillingerja v hollywoodski uspešnici Državni sovražniki. Njena zadnja vloga je iz filma King's man: začetek.

Bojana Novaković 1981

V Beogradu rojena zvezdnica se je s starši že leta 1988 preselila v Avstralijo. Iz umetnosti in igralstva je diplomirala v Sydneyju ter že pri 16 letih nastopila v filmu Blackrock in istega leta v prvi TV-seriji. Občasno nastopa tudi v srbskih filmih, največje uspehe pa dosega v avstralskih TV-serijah. V Sidneyju vodi gledališče, pri filmih pa jo seveda najdemo tudi v Hollywoodu. Njen zadnji nastop je iz filma Ptice roparice, pred tem je nastopila še v uspešnici Na robu teme, kjer igra hčerko Mela Gibsona, in filmu Jaz, Tonya z vlogo trenerke.

Mira Furlan 1955–2021

Mira Furlan je bila v začetku devetdesetih let klasična žrtev hrvaškega nacionalizma. Čeprav je veljala za eno najboljših in največkrat nagrajenih hrvaških igralk (Oče na službenem potovanju, V krempljih življenja) – sicer judovsko-slovenskih korenin – so jo, ker se ni hotela odreči nastopanju v Beogradu, odpustili in ji odvzeli stanovanje. Z možem, srbskim režiserjem Goranom Gajićem, sta se odselila v ZDA, kjer je (še enkrat) uspela. Zablestela je v serijah Babylon 5 in Izgubljeni. Nastopila je še v ducatu hollywoodskih filmov. Trenutno buri duhove njena avtobiografska knjiga.

Goran Bogdan1980

Eden najbolj vročih igralcev v deželah bivše države, v kraju Široki Brijeg rojen Bogdan, igra izjemno glavno vlogo v zgodovinski srbski nadaljevanki Hudi časi. Pred tem smo ga med drugim lahko opazili v vlogi Nikole Plećaša v filmu Postali bomo svetovni prvaki. A ob obilici vlog v naših republikah je Goran Bogdan svoj pečat pustil tudi v tujini. Med drugim je hrvaški igralec nastopal v zgodovinskem filmu Petra Greenawaya Goltzius and the Pelican Company, angleški seriji Last Panthers in seveda šestih delih ameriške megauspešnice Fargo.

Katarina Čas1976

Igralka iz Raven na Koroškem ni nikoli obiskovala nobene igralske šole in je pred vlogami v filmu nastopala v reklamah ter kot televizijska voditeljica. Uradno je njena prva filmska vloga tista iz leta 1992 v mladinskem filmu Peklenski načrt, prvi pravi tuji film pa Policist iz leta 2011 z Brendanom Gleasonom in Donom Cheadlom. Časova je nastopila v množici domačih in tujih TV-serij ter tudi kakšnem B-filmu, filmski gledalci pa jo poznajo predvsem po vlogah v filmih Volk z Wall Streeta in Danny Collins.