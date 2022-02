Preberite še:

Poleg sankcij zoper Putina in Lavrova, Evropska unija pripravlja tudi nove sankcije. Tretji sankcijski sveženj naj bi še dodatno udaril po ruskem finančnem sektorju in energetskem sektorju. Poljska je denimo že v četrtek predlagala prepoved uvoza premoga iz Rusije.

Sicer pa v evropski komisiji opozarjajo, da bodo sankcije prizadele tudi EU. »Seveda bomo morali plačati tudi gospodarsko ceno te vojne,« je dejal komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni in ocenil, da so ti stroški, do katerih bo prišlo zaradi ruske kršitve mednarodnega prava, stroški, »ki si jim moramo privoščiti«.

EU sicer pripravlja tudi ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina. Tako naj bi načrtovali skupne nakupe zemeljskega plina in vzpostavljanje skupnih zalog zemeljskega plina, da bi se zmanjšala odvisnost od ruske oskrbe. EU se pogovarja tudi z drugimi dobavitelji tega energenta.

Kritika zaradi novih sankcij

Evropska unija je sicer v zgodnjih jutranjih urah sprejela nove sankcije proti Rusiji, že druge v zadnjih dneh. Vendar so iz številnih držav članic prihajala opozorila, da te sankcije niso zadostne in so potrebne dodatne. EU denimo ni sprejela izključitve Rusije iz medbančnega sistema nakazovanja Swift.

V zgodnjih jutranjih urah so bile Bruslju potrjene že druge obsežne gospodarske sankcije proti Rusiji. Usmerjene so proti ruskemu finančnemu sektorju, energetiki, prometu, v nadzor in financiranje izvora denarja ter v omejitve glede vizumske politike. Med drugim vključujejo finančne sankcije, ki prepovedujejo dostop ruskim bankam do evropskih finančnih trgov.

Evropske sankcije so sicer usmerjene v 70 odstotkov ruskega bančnega trga in ključna podjetja v državni lasti, vključno z vojsko in obrambo. Sankcije so uperjene tudi v energetski sektor, ključno gospodarsko področje, ki še posebej koristi ruski državi. Prepoved izvoza bo prizadela naftni sektor, saj bo Rusiji onemogočila nadgradnjo rafinerij, je dejala von der Leynova. EU tudi uvaja prepoved prodaje letal in opreme ruskim letalskim prevoznikom, je pojasnila. Poleg tega naj bi Rusiji omejili dostop do ključnih tehnologij, kot so polprevodniki ali najsodobnejša programska oprema. Omejitev glede vizumske politike pa pomeni, da ruski diplomati in poslovneži ne bodo več imeli privilegiranega dostopa do Evropske unije.

Putin je skušal razdvojiti EU, a pri tem ni uspel, je opozorila predsednica. »Smo bolj kot kdaj koli prej enotni in odločni,« je poudarila. Putin skuša ponovno s silo risati zemljevide Evrope. »Mora mu spodleteti in bo mu spodletelo,« je zatrdila.

Latvijski predsednik Egils Levits je menil, da bi sankcije lahko bile ostrejše. Med sankcijami se ni znašla izključitev Rusije iz medbančnega transakcijskeg sistema Swift. »Najpomembneje je, da se ta kriminalni režim izolira, podobno kot severnokorejski. Kajti takšen režim ne ogroža samo Ukrajine, temveč Evropo in celoten svet,« je ocenil Levits.