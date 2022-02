Nedeljski dnevnik: Tinder Swindler ali princ na belem konju

Na povsem novo raven je spletne ljubezenske prevare povzdignil 31-letni Izraelec Simon Leviev, ki se je ženskam predstavljal kot dedič diamantnega imperija, v resnici pa je bil le spreten in zapeljiv prevarant, ki je točno vedel, na katere strune mora zabrenkati pri ženskah, s katerimi se je romantično zapletel. Med letoma 2017 in 2019 naj bi na osnovi Ponzijeve sheme svoje žrtve ogoljufal za okoli deset milijonov dolarjev. Zaradi tatvine, ponarejanja in goljufije, sicer nepovezane s temi ljubezenskimi podvigi, je bil obsojen na 15 mesecev zapora, a so ga na prostost izpustili že po petih. Zdi se, da se je nemudoma vrnil na stara pota, po katerih se prevaža z luksuznimi avtomobili, se baha s prestižnimi blagovnimi znamkami, dneve pa popestri s peninami. Po drugi strani ženske, ki so nasedle njegovi zgodbi, še danes odplačujejo (njegove) dolgove.