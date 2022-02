Vsak, ki je kdaj smučal v Avstriji, se je zagotovo srečal z vlivanci z različnimi prilogami oziroma omakami. Po nemško se jim pravi Spatzen, Spätzle ali Spätzli in so stara alemanska oziroma švabska jed, ki je ostala priljubljena do dandanes. Ime je zanimivo, saj Spatz po nemško pomeni vrabec, jed pa so v davnini tako poimenovali zato, ker so se jim majhne kuhane testene kepice zdele podobne vrabčkom, torej Spätzlom. Drobnejši različici enake jedi pravijo tudi Knöpfle, torej gumbki. Jed je v Nemčiji tako priljubljena, da je samo v industrijskih obratih vsako leto pripravijo kar 40.000 ton, vsako spodobno gospodinjstvo pa premore poseben kuhinjski pripomoček, namenjen izključno izdelavi teh švabskih vlivancev.

Domala enako jed poznajo tudi drugod, denimo v Alzaciji, pa tudi na Madžarskem, kjer vodne vlivance s tujko imenujejo nokedli, na Slovaškem pa so halušky sploh ena najbolj značilnih (in okusnih!) narodnih jedi. Slovaki jih pripravljajo tudi s kislim zeljem, predvsem pa z bryndzo, kakor imenujejo mehak kremast ovčji sir z značilno prijetno aromo, zabelijo jih z ocvirki.

Nemške oziroma avstrijske različice so z mesom, sirom, zelenjavo, gobami ali z vsem naštetim, z golažem in drugimi omakami, pripravljajo celo sladke različice. V kakšni planinski ali smučarski koči vam jih bodo praviloma postregli kar neposredno v vroči litoželezni ponvici na lesenem podstavku – in tako postreženi so najboljši!

Nemci so na svoje Spätzle vsaj tako ponosni kot Slovenci na potico in Italijani na pico, zato prirejajo različne festivale in kulinarične dogodke, posvečene tej jedi. Za prvi objavljeni recept velja tisti iz leta 1783 iz kuharske knjige Rosine Dorothee Knör. »Vrabčki« pa so omenjeni tudi v številnih literarnih delih, denimo v legendarni nemški ljudski Pripovedi o sedmih Švabih (Die Geschichte von den sieben Schwaben), kjer lahko preberemo, da Švabi vsak dan jedo petkrat, in sicer petkrat juho, vsaj dvakrat pa zraven še Knöpfle ali Spätzle.

Dovolj bo že, če si jih pripravite enkrat, za pokušnjo bo odlična ponev po tokratnem enostavnem receptu z vlivanci, ki jih lahko že pripravljene, sušene ali sveže, kupite v vsaki večji trgovini.

ŠVABSKA PONEV Z VLIVANCI, GRAHOM IN PIŠČANČJIM FILEJEM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE

600 g

piščančjega fileja,

1

čebula,

300 g

šampinjonov,

200 g

graha (zamrznjenega),

1 šopek

peteršilja,

2 žlici

masla/oljčnega olja,

400 g

svežih vlivancev,

200 g

smetane,

2 dl

čiste juhe ali vode,

1 ščep

muškatnega oreščka,

morska sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Meso po potrebi očistimo in narežemo na tanjše trakove. Čebulo olupimo, razpolovimo in narežemo na polovične kolobarje. Šampinjone očistimo, po potrebi operemo in narežemo na rezine ali četrtine. Grah pustimo, da se odtaja. Peteršilj operemo, otresemo in drobno nasekljamo.

2Vzamemo veliko ponev in v njej razpustimo žlico masla ali oljčnega olja – odlična je tudi kombinacija. Dodamo narezano meso in ga zlato rumeno popečemo. Med peko ga solimo in popramo po okusu. Namesto popra lahko dodamo malo zdrobljenega čilija. Popečeno meso vzamemo iz ponve in shranimo na toplem.

3V isto ponev, ki je nič ne brišemo, damo preostalo maslo ali olje. Če smo meso pekli na maslu, lahko zdaj uporabimo olje – in obrnjeno. Pristavimo. Ko je maščoba segreta, dodamo narezano čebulo in gobe ter vse skupaj zlato popražimo. Zalijemo s smetano in juho oziroma vodo, ko zavre, dodamo grah. Ko ponovno zavre, temperaturo znižamo in kuhamo še 5 minut. Nato primešamo meso in sveže (že kuhane) vlivance, začinimo z muškatnim oreščkom in kuhamo še 2 minuti. Posujemo s peteršiljem in postrežemo. Če uporabimo sušene vlivance, jih najprej posebej skuhamo!

Čas priprave in kuhanja: 45 minut

KREMNA GRAHOVA JUHA

Potrebujemo

400 g zamrznjenega graha,

1 čebulo,

3 stroke česna,

1 žlico masla ali oljčnega olja,

1 liter vrele vode,

1 vejico svežega peteršilja,

1 vejico luštreka,

1 dl kisle smetane,

morsko sol,

sveže zmlet poper.

Priprava

Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno nasekljamo. Maslo v loncu razpustimo in na njem popražimo čebulo. Ko ta postekleni, dodamo še česen in med mešanjem pražimo, da ta zadiši. Nato nemudoma primešamo grah in zalijemo z vrelo vodo ter solimo in popramo po okusu. Ko zavre, kuhamo na zmernem ognju 15–20 minut. Medtem operemo in sesekljamo peteršilj in luštrek ter ju dodamo v juho. Juho delno ali v celoti zmeljemo s paličnim mešalnikom, primešamo še smetano in postrežemo. Po želji s popečenimi kruhovimi kockami in okrašeno z nekaj listi peteršilja.

ŠPANSKO OCVRTO MLEKO

Potrebujemo

1 lpolnomastnega mleka,

3,5 žlice koruznega škroba,

7 žlic bele moke,

100 g sladkorja,

1 palčko cimeta,

1 naribano limonovo lupino,

2 veliki jajci,

(oljčno) olje za cvrtje,

2 žlici masla,

sladkor v prahu.

Priprava

Zmešamo polovico moke in sladkor. Dodamo ¼ litra mleka, dobro premešamo in pustimo 15 minut, da se zgosti. V večjem loncu zavremo preostalo mleko s palčko cimeta in limonovo lupino. Med neprestanim mešanjem počasi vlivamo v zmes moke in sladkorja. Nastalo prelijemo nazaj v lonec in pri nizkem ognju 10 minut neprestano mešamo. Vlijemo v naoljen manjši globoki pekač. Ko se ohladi, damo čez noč v hladilnik. Zvrnemo na desko in narežemo na kocke. Povaljamo jih v ostanku moke in razžvrkljanih jajcih ter zlato ocvremo v olju z maslom. Posujemo s sladkorjem in postrežemo.