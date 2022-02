»Danes se v državi več kot 41.000 ljudi sprašuje, zakaj prejemajo dodatek do minimalne plače. Gre za izjemno nepravično ureditev,« je pripravo zakonskega predloga v izjavi za javnost utemeljil Matej T. Vatovec. Kot je opozoril, so v javnem sektorju do 23. plačilnega razreda osnovne plače nižje od minimalne, prav tako se po nekaterih kolektivnih pogodbah šele v sedmem tarifnem razredu začne izplačevati minimalna plača.

V Levici so prepričani, da bi se s predlagano spremembo zakona o minimalni plači bistveno izboljšal položaj številnim tako v javnem kot zasebnem sektorju - od negovalk, nekaterih medicinskih sester in drugih poklicev v zdravstvu, do pomočnic vzgojiteljic in delavcih v trgovinah kmetijstvu, elektroindustriji ..., je naštel Vatovec in dodal: »Gre za velik nabor ljudi, ki mora, da pride do minimalne plače, prejemati dodatek.« Kot je opozoril, obstoječi sistem pomeni tudi oviro pri napredovanju, dodatki pa se izračunajo na podlago osnovne plače, ki pa je bistveno nižja.

V Levici sicer do nove ureditve predlagajo prehodno obdobje, v katerem bi delodajalci in sindikati pripravili nove kolektivne pogodbe, s katerimi bi se nepravična ureditev, kot jo ocenjujejo v Levici, odpravila. Vatovec upa na podporo, v Levici pa ciljajo, da bi DZ predlog sprememb zakona obravnaval že na marčni seji DZ.

Kot so danes sporočili iz zveze svobodnih sindikatov, se v Sloveniji že vrsto let soočamo s težavami, ker so najnižje osnovne plače v tarifnih prilogah h kolektivnim pogodbam marsikje določene daleč pod ravnjo minimalne plače. »Z rastjo slednje pa področje, ker delodajalci ne želijo pristopiti k pogovorom o spremembah tarifnih razredov, postaja vse bolj neurejeno,« so izpostavili.

Nekatere najnižje osnovne plače so pod 400 evri

Nekatere najnižje osnovne plače so pod 400 evri, opozarjajo v ZSSS, zato delavke in delavci prejemajo doplačila do višine minimalne plače. Ker se dodatki izplačujejo od osnovne plače, so ti nižji, kot bi bili, če bi bila osnovna plača na ravni minimalne. »Obenem pa smo zato, ker številni delodajalci ne želijo skleniti novih tarifnih prilog, priča vse večji plačni uravnilovki, ko delavke in delavci na različno zahtevnih delovnih mestih prejemajo enako plačilo,« so zapisali.

Kot so še dodali v ZSSS, v teh dneh pripravljajo seznam predvolilnih zavez, ki jih bodo posredovali političnim strankam. Med njimi bo tudi predlog za dvig najnižje osnovne plače na raven minimalne plače. »Gre namreč za pomembno, toda kompleksno področje, ki je bilo verjetno prav zato v preteklosti še toliko bolj odmaknjeno od oči javnosti in od prepotrebnih sprememb,« so navedli.