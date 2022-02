Kot so zapisali na evropski zvezi v izjavi za javnost, je izvršni odbor Uefe danes sklenil, da se finale lige prvakov 28. maja odigra na Stade de France v Parizu namesto v Sankt Peterburgu. Dodatno se je Uefa s francosko vlado dogovorila za izvedbo različnih ukrepov za izvedbo pomoči nogometašem in njihovim družinam v Ukrajini v času ruskega napada na Ukrajino. Tega je Uefa v četrtek obsodila.

»Uefa neutrudno dela na razvoju in promociji nogometa v skladu z evropskimi vrednotami, kot sta mir in spoštovanje človekovih pravic. Pripravljeni smo ponuditi roko ljudem v Ukrajini. Vse skupaj jemljemo zelo resno,« so med drugim ob obsodbi ruskega napada še zapisali pri Uefi v četrtek.

Danes pa se je Uefa zahvalila francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu za osebni angažma pri prestavitvi finala elitnega klubskega tekmovanja v času »edinstvene krize« v Francijo. »Skupaj s francosko vlado bo Uefa izvedla tudi večstranske ukrepe za zagotavljanje pomoči in reševanja nogometašev in njihovih družin v Ukrajini, ki jim grozi človeško trpljenje, uničenje in izgon,« so sporočili.