Mednarodna krovna smučarska zveza je za konec tega tedna odpovedala tekme v smučarskem krosu v Sunny Valleyju in akrobatskih skokih v Jaroslavlju, prav tako vse načrtovane preizkušnje v ženskih smučarskih skokih med 18. in 20. marcem v Nižjem Tagilu ter 25. in 27. marcem v Čajkovskem in zaključka svetovnega pokala v smučarskih tekih med 18. in 20. marcem v Tjumnu.

Iz švicarskega Oberhofna, kjer je sedež Fis, so tudi sporočili, da bodo poskušali poiskati nadomestna prizorišča za odpovedane tekme v Rusiji, možno pa je, da nekatera tekmovanja sploh ne bodo priredili.

Že pred tem je več nacionalnih smučarskih zvez po Evropi odpovedalo udeležbo na mednarodnih tekmah v Rusiji. Med drugim je takšen ukrep danes sprejela tudi Smučarska zveza Slovenije (SZS). Odločitev je sprejel izvršni odbor SZS, ki je v »luči dogajanja v Ukrajini odpovedal udeležbo športnikov in drugega organizacijskega osebja - članov SZS, na vseh tekmovanjih na ozemlju Rusije in Ukrajine za čas trajanja konflikta v Ukrajini«.

V tej sezoni je med drugim v Rusiji predviden zaključek sezone svetovnega pokala za smučarske skakalke, v tej državi pa naj bi se odvijal tudi finale sezone svetovnega pokala za smučarske tekače v Tjumnu.