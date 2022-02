Ponoči eksplozije v Kijevu, ruski tanki se približujejo prestolnici

Ruski tanki se približujejo ukrajinski prestolnici Kijev. Ponoči so v mestu slišali več eksplozij, ukrajinske sile pa so nad mestom sestrelile rusko letalo. Ukrajinski predsednik Zelenski pravi, da je on tarča številka ena, njegova družina pa tarča številka dve.