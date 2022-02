Pred za odbojkarske razmere velikim številom gledalcev, na zahodni tribuni tivolske dvorane se je zbralo okoli 1500 gledalcev, je bil na koncu po dveh urah in pol igranja srečnejši in spretnejši Narbonne. Francozi so v Ljubljano prišli po dveh zaporednih zmagah na domačem prvenstvu, varovanci Mladena Kašića pa so v dvanajstih dneh odigrali še šesto tekmo. V izenačeni tekmi, v kateri sta obe ekipi dosegli po osem asov in bili v napadu 48-odstotno uspešni, so odločale malenkosti. In v odločilnih trenutkih prvega in drugega niza ter tie-breaka 207 centimetrov visoki brazilski korektor Rafael Rodrigues de Araujo.

Domači trener Mladen Kašić je pred tekmo opozarjal, da bo zelo pomembno, kako bodo njegovi varovanci izvajali začetne udarce. Predvsem v prvih dveh nizih Ljubljančani v tem elementu igre niso bili najbolj uspešni. »Prvo dobro serijo je v drugem nizu napravil Matic Videčnik in pokazalo se je, da so imeli nasprotniki več težav na 'floatu' kot s skok servisom. Žal v ekipi nimamo ravno veliko igralcev, ki bi bili nevarni na 'floatu'. Mislim, da je Narbonne tekmo dobil prvenstveno z boljšim začetnim udarcem. V tie-breaku smo vodili s 3:1 in ko se je le za trenutek v našo ekipo prikradla nezbranost, so Francozi povedli z 8:3. Se pravi, da smo v teh dveh minutah izgubili tekmo,« je razloge za poraz svojih varovancev pojasnil Mladen Kašić.

Da se obeta izenačena tekma, je nakazal že uvodni niz, v katerem so v končnici gostje prišli do vodstva z 22:20, prednost dveh točk pa so ohranili do konca. V drugem nizu je Narbonne, za katerega ob francoskih odbojkarjih igrajo še štirje Argentinci, Brazilca, Alžirec in Španec, povedel že s 13:6. Domačini so se na servis Matica Videčnika vrnili v igro, ko so se po napaki gostov približali na točko zaostanka (12:13), za izenačenje je na 14. točki poskrbel Nikola Gjorgiev. Vendar veselje v domači ekipi ni dolgo trajalo, kajti Francozi so pobegnili na 22:18 in tudi ta niz dobili.

Čeprav so imeli gostje v tretjem nizu dve zaključni žogi za končno zmago, so Ljubljančani obe ubranili, tako kot tudi tretjo. Nemanja Mašulović je z blokom domači ekipi priboril prvo zaključno žogo na tekmi, šele četrto, ko je napad Martina Ramosa končal v avtu, so tudi izkoristili. V četrtem nizu so Ljubljančani nadigrali goste, ki so v petem do odločilne prednosti prišli na servis Rodriguesa, ko so dosegli sedem zaporednih točk za vodstvo z 8:3.

»Nekoliko bojazljivo smo vstopili v tekmo, morda tudi s preveč spoštovanja do nasprotnika. Na tla so nam padle nekatere žoge, ki za nas niso običajne. V nadaljevanju smo to popravili, žal pa smo bili v petem nizu spet nekaj trenutkov premalo zbrani, kar nas je stalo zmago. Prepričan sem, da v Franciji lahko zmagamo in se uvrstimo v finale,« je kljub porazu ostal optimističen Nikola Gjorgiev, s 23 točkami najbolj učinkovit igralec ACH Volleyja.

Točke za ACH Volley so dosegli še Jan Pokeršnik 14, Matic Videčnik 13, Nemanja Mašulović 10, Matej Kök, Vuk Todorović in Alen Šket po 5, po eno pa Filip Rutar in Jure Okroglič. V gostujoči ekipi sta izstopala Rodrigues de Araujo s 25 točkami in Remi Bassereau z 21.

Ljubljančane v finale pokala Challenge v Narbonnu vodita zmagi s 3:0 in 3:1, v primeru njihove zmage s 3:1 pa bi se igral zlati niz do 15. točke. Vsi drugi izidi bodo voda na mlin francoskim odbojkarjem. V prvem polfinalnem obračunu je v torek Halbank iz Ankare doma s 3:0 (22, 20, 21) premagal Panathinaikos.